Mes, Fontana assicura: “Discussione è in calendario a dicembre, lo farò rispettare” La discussione alla Camera sulla ratifica del Mes è in calendario e dicembre. E l’agenda dei lavori verrà rispettata. Parola del presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana.

A cura di Annalisa Girardi

La discussione alla Camera sulla ratifica del Meccanismo europeo di stabilità è in calendario a dicembre e l'agenda sarà rispettata. Lo assicura il presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana: "Il provvedimento di ratifica dell'accordo di modifica del Trattato sul Mes è inserito nel calendario dei lavori del mese di dicembre dell'aula della Camera. Quando si arriverà al momento del suo possibile esame, l'Aula sarà nelle condizioni di assumere ogni decisione. Il calendario è stato approvato e il presidente è chiamato a farlo rispettare e a questo principio mi atterrò sempre", ha detto.

La precisazione è arrivata dopo che il Partito democratico ha richiesto formalmente a Fontana di garantire il programma dei lavori accordato. E quindi, di permettere all'Aula della Camera di discutere della riforma del Mes. "Il comportamento della maggioranza per rinviare il Mes è inaccettabile. Chiediamo formalmente al presidente della Camera Fontana di difendere le prerogative del Parlamento e delle opposizioni", ha detto Chiara Braga, capogruppo del Pd alla Camera.

"La ratifica del ‘Meccanismo Salva Stati è stata fissata all’ordine del giorno del mese di dicembre come provvedimento in quota opposizione e va esaminato come prevede il regolamento e come deciso nella riunione dei capigruppo. Luca Ciriani (ministro per i Rapporti con il Parlamento del governo Meloni, ndr) la smetta di coprire le difficoltà della maggioranza e della premier – costretta a rimangiarsi parole e frottole di anni – e di mistificare la realtà raccontando bugie", ha poi aggiunto la presidente dei deputati dem.

L'arrivo delle proposte di legge sulla ratifica della riforma del fondo Salva Stati era previsto per oggi, ma la maggioranza ha iscritto a parlare talmente tanti dei suoi deputati su altri provvedimenti che la discussione è destinata a slittare. Con ogni probabilità alla prossima settimana.