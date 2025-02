video suggerito

Meloni risponde alla cantante Francamente e difende l'Inno: "Ogni parola racchiude la nostra storia" La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, senza nominarla direttamente, ha risposto sui social alla cantautrice Francamente per difendere l'Inno di Mameli: "'Fratelli d'Italia' è un richiamo all'identità e alla fratellanza di una Nazione che guarda avanti con fierezza".

A cura di Annalisa Cangemi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha preso le difese dell'Inno di Mameli, e con un post sui social ha polemizzato con Francamente, la cantautrice torinese, il cui vero nome è Francesca Siano, concorrente dell'ultima edizione di ‘X Factor', che in un video pubblicato sui suoi canali social, ha affermato di aver pensato di cambiare il testo dell'Inno di Mameli, che ha cantato prima della finale di Coppa Italia di volley femminile, perché "non inclusivo", in quanto l'incipit "Fratelli d'Italia" contrasta con le diverse identità di genere. La cantautrice ha poi spiegato di essersi resa conto di non poterlo fare perché "sarebbe stato vilipendio alla bandiera", quindi ha optato per una diversa soluzione, e cioè intonare l'inno così com'è: "Prendere uno spazio e cantare l’inno, che sì ha un linguaggio non inclusivo, ma farlo da donna queer e vestendo determinati colori per dare un messaggio molto chiaro".

A questa proposta ha risposto oggi la premier Giorgia Meloni, che pur senza rivolgersi direttamente a Francamente, ha scritto sui social che l'inno d'Italia è "il canto di un popolo che ha lottato per la sua libertà e la sua unità. Ogni parola racchiude la nostra storia, il nostro orgoglio, il nostro senso di appartenenza. ‘Fratelli d’Italia’ è un richiamo all’identità e alla fratellanza di una Nazione che guarda avanti con fierezza. Viva l’Italia, viva il nostro Inno. Sempre". Tra l'altro proprio il 12 febbraio, nel 1797, si tenne a Modena la prima sfilata pubblica del Tricolore.

Sul botta e risposta a distanza è intervenuto anche l'artista Al Bano, contattato dall'AdnKronos, che ha commentato con un gioco di parole: "Francamente io non sapevo chi fosse Francamente, ma adesso, grazie a queste polemiche, so chi è".

"Secondo me in pochi sapevano chi fosse Francamente – ha aggiunto Al Bano – questo mi fa pensare che la sua sia stata una strategia perché si parli di lei. L'inno di Mameli, come tutti gli inni al mondo, è datato e su questo posso essere d'accordo con lei ma è la nostra radice – ha sottolineato il cantante – e come se qualcuno dicesse che non riconosce il Colosseo".