Meloni oggi alla conferenza sui migranti a Roma, di cosa si parlerà dopo il Memorandum UE-Tunisia Oggi a Roma si tiene la Conferenza internazionale su Sviluppo e Migrazioni, a cui parteciperanno diversi capi di Stato e di governo dei Paesi del Mediterraneo. Giorgia Meloni terrà una conferenza stampa alla fine dei lavori. Ecco di cosa si parlerà.

A cura di Annalisa Girardi

Oggi, domenica 23 luglio, Roma ospita la Conferenza internazionale su Sviluppo e Migrazioni. L'appuntamento è per le 12.30 al ministero degli Esteri, con l'arrivo di tutte le delegazioni ufficiali: sono infatti attesi molti capi di Stato e di governo dei Paesi del Mediterraneo, tra cui il presidente tunisino Kais Saied, che Giorgia Meloni ha definito "uno dei protagonisti" dell'evento. I lavori inizieranno alle ore 13.00 nella sala delle Conferenze internazionali della Farnesina e saranno aperti dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. A seguire ci sarà un discorso di apertura della presidente del Consiglio, che presenterà poi le conclusioni raggiunte nelle due sessioni previste in conferenza stampa.

Come suggerito da Meloni, al centro dei lavori ci sarà la questione tunisina. La Tunisia, infatti, nel 2023 si è sostituita alla Libia come Paese da cui salpa la maggior parte dei migranti che tenta di arrivare in Europa. A luglio ha stretto un accordo con l'Unione europea, un Memorandum in cui la questione migratoria è centrale e che prevede assistenza all'economia tunisina (sull'orlo del tracollo) e maggiore cooperazione nella lotta al traffico di esseri umani e alle rotte migratorie illegali.

L'intesa, fondata su cinque pilastri, prevede solo un vago riferimento alla tutela dei diritti umani. Le organizzazioni umanitarie continuano a denunciare abusi e violenze contro i migranti di origine subsahariana e temono che la situazione nel Paese possa degenerare. Meloni, che per la firma dell'accordo si è recata personalmente nel Paese insieme al primo ministro olandese Mark Rutte e alla presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen, si è limitata a dire che il Memorandum tra Ue e Tunisia "sancisce l’inizio di un percorso che può dar inizio a una partnership diversa dal passato". Non è chiaro se questo tema verrà affrontato durante la Conferenza

La questione migratoria è stata anche al centro dell'ultimo Consiglio europeo di fine giugno. Un vertice che però di fatto si è concluso con uno stallo, visto che Polonia e Ungheria hanno deciso di non appoggiare il nuovo Patto sulle migrazioni e sull'asilo che era stato negoziato dai ministri dell'Interno dei Paesi membri e che avrebbe portato a una gestione più condivisa del fenomeno migratorio.