Meloni ha garantito a Zelensky che l’Italia continuerà a sostenere militarmente l’Ucraina Durante il colloquio tra Meloni e Zelensky a Palazzo Chigi, la presidente del Consiglio ha assicurato al leader ucraino che l’Italia continuerà a fornire il supporto militare necessario per arrivare a una pace giusta.

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Guerra in Ucraina ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il sostegno dell'Italia all'Ucraina resta a 360 gradi, compreso l'aspetto delle forniture militari. Questi concetti, molto chiari, li ha ribaditi la presidente del Consiglio Meloni al leader ucraino Zelensky, che è arrivato a Palazzo Chigi intorno a l'una, dopo aver incontrato il capo dello Stato Mattarella. Tra i due sono scattati baci e abbracci, oltre a una più seria stretta di mano. Poi il picchetto con gli onori militari e l'ingresso a Palazzo Chigi, per un colloquio che – almeno in parte – dovrebbe essere esclusivamente a due. Presenti anche le delegazioni, con i ministri degli Esteri e della Difesa, Tajani e Crosetto, per l'Italia.

Al termine dell'incontro ci sarà un punto stampa, ma già durante il colloquio sono filtrate alcune informazioni: Meloni ha ribadito il fermo sostegno dell'Italia all'Ucraina a 360 gradi, alla sua integrità territoriale, alla sovranità e all'indipendenza di Kiev e la vicinanza del popolo italiano al popolo ucraino impegnato a difendere i valori condivisi di libertà e di democrazia messi a repentaglio dalla guerra di invasione russa.

Secondo quanto fanno sapere le stesse fonti di Palazzo Chigi, inoltre, Meloni ha garantito a Zelensky che l'Italia, in accordo con i principali alleati, continuerà a fornire il supporto necessario, anche militare, affinché si arrivi a una pace giusta per l'Ucraina, che potrà esserci solo se la Russia cesserà le ostilità. Così come l'Italia continuerà a sostenere un'applicazione rigorosa delle sanzioni, che rappresentano uno degli strumenti principali nei confronti della Russia di Putin.