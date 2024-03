Meloni: “Governo lavora a norme sull’intelligenza artificiale, investiremo un miliardo di euro” Il governo italiano stanzierà un miliardo di euro sull’intelligenza artificiale e lavora a un provvedimento di legge che determini una serie di regole in questo campo: lo ha annunciato Giorgia Meloni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

L'Italia investirà un miliardo di euro per l'intelligenza artificiale. Lo ha annunciato Giorgia Meloni in un videomessaggio al convegno "L'intelligenza artificiale per Italia", spiegando che il suo governo è al lavoro su alcune norme per regolare. "Il sistema Italia ha bisogno che si parta dai grandi campioni di questa nazione e per questo voglio ringraziare Cassa depositi e prestiti perché grazie al loro impegno sarà possibile investire un miliardo di euro sull'intelligenza artificiale, sia creando un nuovo fondo di investimento specializzato sull'IA, sia usando fondi di investimento già attivi ma che coinvolgono questa tecnologia", ha detto la presidente del Consiglio.

Per poi spiegare che il governo "sta predisponendo un provvedimento di legge che ha come obiettivo quello di stabilire alcuni principi, determinare le regole complementari a quelle del regolamento europeo che è in via di approvazione e individuare le misure più efficaci per stimolare il nostro tessuto produttivo". Non solo, Meloni ha proseguito affermando che il governo è anche al lavoro "per individuare l'organismo più idoneo a svolgere il ruolo di autorità competente sull'uso delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale".

Meloni ha quindi promesso sostegno alla ricerca e alla sperimentazione in questo campo: "Credo che debba esistere una via italiana all'intelligenza artificiale, allo sviluppo e al governo dell'intelligenza artificiale. Possiamo costruire questa strada solo con un grande sostegno alla ricerca, alla sperimentazione, a quelle realtà produttive che in Italia già esistono e che hanno ovviamente bisogno di essere valorizzate. È un obiettivo ambizioso, che ha bisogno del contributo di tutto il sistema Italia".

Infine, la leader di Fratelli d'Italia ha sottolineato che il governo "ha scelto di avvalersi di un Comitato composto dai migliori esperti italiani che in questi mesi hanno lavorato con grande competenza per definire un documento di supporto alla definizione della Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, che è il documento dal quale noi partiamo per fare il lavoro che stiamo portando avanti".