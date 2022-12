Meloni difende La Russa per i post che omaggiano il MSI, ma dice che celebrerà il 25 aprile “Io credo che il Movimento sociale italiano sia stato un partito che abbia avuto un ruolo importante nella storia di questa Nazione, quello di traghettare milioni di italiani sconfitti dalla guerra verso la democrazia”: lo ha detto Giorgia Meloni rispondendo a una domanda di Fanpage.it sui post di Ignazio La Russa sul Movimento sociale italiano.

A cura di Annalisa Girardi

"È un dibattito che mi ha molto colpito. Credo che il Movimento sociale italiano sia un partito che abbia avuto un ruolo nella storia della Repubblica, il ruolo di traghettare verso democrazia milioni di italiani che erano usciti sconfitti dalla guerra, un partito della destra repubblicana, che ha partecipato all'elezione dei presidenti della repubblica e ha avuto un ruolo molto importante contro le violenze e il terrorismo": lo ha detto in conferenza stampa di fine anno Giorgia Meloni rispondendo a una domanda di Fanpage.it sui post social di Ignazio La Russa che celebravano l'anniversario di nascita del Movimento sociale italiano, il partito di ispirazione neofascista nato nel 1946, su cui ci sono state molte critiche e polemiche nei giorni scorsi.

Sia le opposizioni che l'Anpi e la comunità ebraica hanno denunciato le frasi del presidente del Senato, ricordandogli come la Costituzione che oggi lui rappresenta sia nata dalla Resistenza antifascista. Oggi La Russa, in un'intervista al Corriere della Sera, ha detto di non voler rinnegare le sue idee.

Oggi in conferenza stampa Meloni ha ribadito: "Si può condividere o non condividere, ma è stato un partito della storia democratica. È stato un partito presente nelle dinamiche parlamentari, della destra, democratico".

Leggi anche La destra dice che è Conte l'ispiratore morale delle minacce di morte a Meloni

E ancora: "Francamente non capisco perché qualcosa che era perfettamente presentabile 10, 20, 50 anni fa tanto da partecipare all'elezione di Presidenti della Repubblica, debba diventare impresentabile oggi. Non mi torna il gioco al rilancio eterno, per cui si deve sempre cancellare di più".

E sulle accuse rivolte dalla comunità ebraica, che aveva detto che non ci potessero essere ambiguità dalla seconda carica dello Stato, la presidente del Consiglio ha detto: "Il Msi è sempre stato chiarissimo sulla lotta all'antisemitismo. È una comunità che ha fatto il suo percorso, oggi alcuni esponenti del governo, delle massime cariche dello Stato, vengono da quell'esperienza. Ci sono arrivati con un voto democratico. Vuol dire che la maggioranza degli italiani non considerava quella storia impresentabile, e penso che anche questo si debba rispettare".

Infine, la presidente del Consiglio ha anche annunciato che festeggerà il 25 aprile.