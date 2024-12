Meloni al Pd: “Volete ponte per migranti Africa-Sicilia”, Schlein: “Porti in Ue foto centri Albania vuoti”

video suggerito

A cura di Annalisa Cangemi

"Presidente Meloni scenda dal ring, questo è un luogo serio. Capisco la necessità di cercare un nemico al giorno ma questo è il Parlamento" ", ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, intervenendo in dichiarazione di voto, alla Camera, dopo le comunicazioni della premier Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo di giovedì e venerdì. "Se ci avesse messo un euro per ogni volta in cui ci attacca avrebbe risolto il problema delle liste d'attesa".

"Voglio salutare il ritorno dei colleghi della Lega che questa mattina non c'erano. Qualcuno di loro ha detto che è stato per i treni, beh…sanno con chi prendersela: con il peggior ministro dei trasporti della storia", ha detto la leader dem in Aula.

"In Siria i gruppi di ribelli e terroristi hanno abbattuto il sanguinoso regime di Assad, ma davanti a tutto questo è inaccettabile che l'unica preoccupazione degli Stati europei, tra cui l'Italia, sia di bloccare le richieste d'asilo dalla Siria", ha detto ancora la segretaria dem. "È dovuto intervenire anche il segretario generale dell'Agenzia ONU per i Rifugiati per ribadire che in questo momento non ci sono le condizioni per dei rimpatri sicuri, volontari e dignitosi in Siria. Questa vostra ossessione sui migranti vi impedisce di avere una politica estera che sia all'altezza della tradizione diplomatica di questo Paese".

"Sul cessate il fuoco in Libano – ha aggiunto – non avete avuto nessun ruolo, nonostante lì ci fossero i nostri militari. E fa male la totale assenza di qualsiasi ruolo diplomatico e politico dell'Ue, in questo scenario internazionale in cui vecchi e nuovi pericolosi assi si fondono con l'obiettivo di riscrivere un ordine mondiale non più basato sul dialogo, sulla convivenza, ma sulla forza, la guerra, la repressione delle libertà".

"Oggi ha ammesso che i centri in Albania non funzionano, ci ha messo un po'. Io sono stata nei centri in Albania, le ho portato le foto se vorrà farle vedere ai colleghi del Consiglio europeo. Sono centri vuoti, avete buttato 800milioni di euro. Chissà se le porterà queste foto, perché l'unica deterrenza del modello Albania è a prendere lei sul serio", ha detto ancora rivolgendosi alla premier.

La presidente del Consiglio Meloni ha aveva attaccato il Pd nel suo intervento, sulla questione dei migranti: "Se nessun paese è sicuro sicuramente non lo è nel Nordafrica, allora non possiamo rimpatriare nessuno: magari non facciamo il Ponte sullo Stretto e possiamo farlo tra Sicilia e Nordafrica per fare arrivare tutti, ma lo farete voi quando tornerete al governo perché io voglio continuare a fermare l'immigrazione di massa".