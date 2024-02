Meglio Legale proietta una foglia di cannabis sulla facciata di Montecitorio: “Germania ha legalizzato” Dopo il via libera in Germania alla proposta di legge per la legalizzazione, l’associazione Meglio Legale, ha proiettato sulla facciata della Camera dei deputati una gigantesca foglia di cannabis, per sensibilizzare il Parlamento. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Oggi il Bundestag tedesco ha approvato la legge sulla legalizzazione della cannabis a uso ricreativo per gli adulti, a determinate condizioni, che era stata proposta dal ministro della Salute, Karl Lauterbach. Dal prossimo aprile, quindi, il possesso e la coltivazione della cannabis diventeranno legali per gli adulti che rispecchiano i requisiti delineati. In Italia, invece, le proposte di legge sulla depenalizzazione dell'uso della cannabis presentate finora non hanno avuto fortuna. Meglio Legale, l'associazione che si batte per la legalizzazione, ha proiettato sulla facciata della Camera dei deputati una gigantesca foglia di cannabis, accanto alla scritta "In Germania meglio legale".

L'associazione promuove la proposta di legge popolare “Io Coltivo” e ha accolto con favore la decisione di un grande Paese europeo, come la Germania, di intraprendere la via della legalizzazione. "Abbiamo puntato un faro sulle istituzioni. Ancora di più dopo che la Germania ha mostrato che abbandonare il proibizionismo è possibile, chiediamo al parlamento di rispondere su una questione che riguarda 6 milioni di consumatori, affinché l’Italia non rimanga un fanalino di coda sul tema", ha commentato Antonella Soldo, coordinatrice di Meglio Legale, sottolineando che in Italia fumare cannabis non sia un reato, ma coltivarla per uso personale è punibile con il carcere fino a 6 anni.

A Montecitorio questa sera c'era anche il segretario di +Europa, Riccardo Magi, da anni in prima linea per la legalizzazione. "Nel nostro Paese c’è chi, come il ministro Salvini, ancora urla nei comizi “La droga è mer*a”, senza però aprire un dibattito serio e responsabile anche nel nostro Parlamento, dopo che oramai la cannabis è legale in quasi tutti i gli Stati Uniti e il Nord America, dal Messico al Canada", ha affermato. +Europa, oltre ad aver presentato una proposta di legge per la legalizzazione, sostiene l'iniziativa popolare Io Coltivo: "Crediamo he legalizzare sia migliore di lasciare 6 milioni di consumatori nelle mani della criminalità organizzata ogni anno", ha spiegato Magi.

Finora, a sostegno della campagna, sono state raccolte 35mila firme. L'obiettivo della campagna è appunto quello di arrivare a 50mila per poter depositare una proposta di legge di iniziativa popolare.