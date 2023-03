Mattarella a Crotone, familiari delle vittime del naufragio gli chiedono aiuto per rimpatriare le salme Sergio Mattarella si è recato a Crotone per rendere omaggio alle vittime del naufragio e esprimere la sua vicinanza ai loro familiari. Alla camera ardente è arrivata anche la neosegretaria del Pd, Elly Schlein.

A cura di Annalisa Girardi

Sergio Mattarella è a Crotone. Il presidente della Repubblica si è recato alla camera ardente delle vittime del naufragio di Cutro, allestita presso il palazzetto dello sport. È rimasto in piedi per alcuni minuti davanti alle sessantasette bare, rivolgendo un pensiero ai migranti che sono morti annegati nella notte tra domenica e lunedì. I familiari delle vittime gli hanno portato le loro richieste di aiuto per poter rimpatriare le salme di coloro che hanno perso la vita. E, allo stesso tempo, di restare vicino anche a chi è sopravvissuto.

All'incontro era presente anche un mediatore culturale che ha fatto da interprete tra il capo dello Stato e i parenti delle vittime. Mattarella, da parte sua, avrebbe assicurato il suo sostegno, ringraziando anche le comunità che hanno accolto i profughi per la generosità dimostrata. Il presidente della Repubblica ha anche visitato l'ospedale di Crotone, dove sono ricoverati i superstiti rimasti feriti nel naufragio. Ai più piccoli avrebbe portato dei giocattoli.

Mattarella ha anche detto che la priorità è assicurare che venga trattata la situazione dei richiedenti asilo afghani. A loro infatti dovrebbe essere assicurata la protezione umanitaria.

Alla notizia del naufragio il capo dello Stato aveva espresso il suo "dolore per il naufragio avanti alle coste crotonesi", sottolineando come molte persone fossero fuggite da Afghanistan e Iran, in cui permangono condizioni di "grande difficoltà". E ancora: "È una ennesima tragedia del Mediterraneo che non può lasciare nessuno indifferente". Mattarella aveva quindi ribadito la sua vicinanza ai naufraghi, sottolineando che ai superstiti andasse assicurata una adeguata accoglienza.

Anche la neo segretaria del Partito democratico, Elly Schlein, si è voluta recare a Crotone, alla camera ardente allestita al palazzetto, per esprimere la sua vicinanza ai familiari delle vittime del naufragio. La leader dem è accompagnata da alcuni deputati ed esponenti locali del Partito democratico. Al suo arrivo non ha voluto rilasciare dichiarazioni ai giornalisti, ed è rimasta in silenzio davanti ai feretri.