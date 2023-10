Manovra oggi in Parlamento, obiettivo zero emendamenti da Lega e Fi centrato: Meloni stoppa le modifiche È terminata, dopo circa un’ora, la riunione di maggioranza con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla legge di Bilancio, che oggi dovrebbe approdare in Parlamento: Palazzo Chigi ha fatto sapere che le forze del centrodestra hanno raggiunto un accordo sulle ultime limature al testo.

A cura di Annalisa Cangemi

Si è concluso, dopo circa un'ora, il vertice di maggioranza sulla manovra: l'obiettivo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni era chiudere la legge di bilancio, in modo da inviare al più presto il testo in Senato per far partire l'iter parlamentare. Ma la vera sfida era convincere gli alleati a non presentare emendamenti, chiudendo sostanzialmente tutte le trattative interne alla maggioranza entro oggi. Il target sembra essere raggiunto, almeno sulla carta. Di conseguenza non dovrebbero arrivare ulteriori richieste di aggiustamenti da parte di Lega e Forza Italia durante il dibattuto parlamentare.

"Come previsto, oggi il testo sarà trasmesso al Parlamento, dopo il necessario drafting e la firma di autorizzazione del Capo dello Stato. Le forze di maggioranza hanno confermato la volontà di procedere speditamente all’approvazione della Legge di Bilancio, senza pertanto presentare emendamenti", si legge in una nota, dopo il confronto tra i leader di maggioranza sulla Manovra. "Il Governo – viene precisato – terrà conto con grande attenzione del dibattito parlamentare e delle considerazioni delle forze di maggioranza ed opposizione". Si presume quindi che le forze del centrodestra abbiano raggiunto un accordo sui punti su cui avevano avanzato perplessità: è il caso soprattutto di Forza Italia, che puntava a modifiche sul tema affitti brevi, sul canone Rai e sul Superbonus 110%.

"Dall’incontro – assicura il Governo – è emersa la grande compattezza e determinazione delle forze di maggioranza che ha consentito di varare una Manovra finanziaria improntata alla serietà e alla solidità dei conti pubblici, che nonostante il contesto difficile riesce a ridurre la pressione fiscale sul ceto medio-basso, a sostenere le famiglie e i lavoratori".

Alla riunione, riunione presieduta dalla presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, hanno partecipato i ministri e vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani, il ministro Giancarlo Giorgetti, il viceministro Maurizio Leo, i sottosegretari Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari, Lorenzo Cesa dell’Unione di Centro e Maurizio Lupi di Noi Moderati.

Una seconda riunione era poi in programma, sulla riforma costituzionale: sono presenti il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, e di quello per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. Al centro dell'incontro c'è l'esame della riforma costituzionale per l'introduzione del premierato, che potrebbe arrivare in Cdm venerdì prossimo. È in corso una riflessione sulla sfiducia costruttiva e sulle norme ‘anti-ribaltone'.