Come Forza Italia vuole cambiare la manovra: dal Superbonus agli affitti brevi, le richieste a Meloni Forza Italia in pressing sulla manovra, chiede ulteriori modifiche al testo: “bisogna togliere l’aumento della cedolare secca e trovare una soluzione stabile per risolvere il problema dei crediti incagliati del Superbonus”.

A cura di Annalisa Cangemi

Nonostante la premier Meloni abbia detto che la legge di bilancio è sostanzialmente chiusa, e che domani sarà inviata al Senato per iniziare l'iter parlamentare, Forza Italia continua il pressing. "Il lavoro sostanzialmente è chiuso, i saldi di bilancio sono invariati rispetto a quanto approvato in Consiglio dei ministri", ha detto Meloni. Ma domani è atteso l'ultimo round nella maggioranza, e gli azzurri vorrebbero portare a casa alcune modifiche al testo. A partire dalla cedolare secca sugli affitti brevi fino ad arrivare alla proroga del Superbonus per i condomini.

"Vogliamo vedere quanto si pensa di incassare per capire se ha senso aumentare le tasse per recuperare poche risorse", ha detto il vicecoordinatore azzurro Alessandro Cattaneo alla Repubblica. Il riferimento è alla misura modificata nell'ultima bozza della manovra, secondo cui la cedolare secca salirà dal 21 al 26% solo nel caso in cui si affitti per periodi inferiori a 30 giorni più di un appartamento l'aliquota della cedolare secca, attualmente fissata al 21%, "è innalzata al 26 per cento in caso di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d’imposta". Secondo Cattaneo l'ammorbidimento della stretta è un "buon segnale, ma non basta: per noi alzare le tasse non è mai una buona soluzione".

"Condividiamo l'impostazione della manovra, attenta e giusta", premette il deputato, "ma su alcuni temi sono state ignorate le nostre ragioni", ha spiegato a proposito dell'aumento della cedolare secca.

Gli azzurri chiedono inoltre "una proroga del Superbonus per i condomini che hanno percentuali di lavori avanzati, intorno al 70-80%, ma che non riusciranno a completarli entro la fine dell'anno". Pronti gli emendamenti, qualora le richieste non saranno ascoltate. "Siamo pur sempre una Repubblica parlamentare", ha ricordato Cattaneo. "Non trovo nulla di strano se gli emendamenti saranno di buon senso".

"Se al vertice non avremo risposte positive – ha dichiarato il forzista -, insisteremo in Parlamento per cancellare l'aumento della cedolare secca".

Nell'intervista erano state riportate parole molto dure di Cattaneo sulla premier: "Siamo alleati leali, ma non si può calpestare la nostra identità". Una dichiarazione che è stata poi in parte aggiustata dallo stesso Cattaneo su Facebook: "Questa non deve essere la legge di bilancio delle nuove tasse, bisogna togliere l'aumento della cedolare secca e trovare una soluzione stabile per risolvere il problema dei crediti incagliati del super bonus. Anche i nostri alleati del centro destra hanno la nostra stessa sensibilità e troveremo la soluzione migliore per tutti, innanzitutto per i cittadini", ha scritto il deputato. "Mi riconosco completamente nel testo, per niente nel titolo, dove leggerete una frase che non ho mai detto (Meloni ci calpesta). Ma tant'è".