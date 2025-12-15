Manovra 2026, slitta il voto in commissione bilancio: le novità e quando verrà approvata

Slitta il voto sulla Manovra 2026. Si attendono le riformulazioni di alcuni emendamenti relativi agli enti locali, sull’iperammortamento per le imprese e la discussa norma sull’oro di Bankitalia. Dal taglio dell’Irpef alle pensioni, fino ai bonus, ecco le novità principali e quando verrà approvata.

Slitta il voto sulla Manovra 2026 in commissione bilancio. Sarebbe dovuto partire oggi, lunedì 15 dicembre, ma la seduta della commissione Bilancio del Senato, convocata per le 23 di ieri sera, è stata sconvocata, allungando così i tempi dell'esame. Secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, devono infatti essere ancora messe a punto le ultime correzioni da apportare al testo. In particolare, si attendono le riformulazioni di alcuni emendamenti relativi agli enti locali, sull'estensione triennale dell'iperammortamento per le imprese e la discussa norma sulle riserve auree di Bankitalia.

Sono state riprogrammate ad oggi le riunioni con i singoli gruppi parlamentari mentre per martedì pomeriggio è in programma una conferenza dei capigruppo per stabilire un nuovo calendario. Ancora nessun voto dunque sulla manovra, che attende di approdare in Senato.

Dall'oro di Bankitalia ai tagli alla Rai e tv locali: i nodi ancora da sciogliere

Sulla legge di bilancio sembra mancare l'accordo all'interno della maggioranza, che continua a riscrivere il testo e discutere sui singoli emendamenti. Restano diversi nodi da sciogliere. In primis quello sulle riserve auree detenute da Bankitalia. L'incontro tra Giorgetti e la presidente della Bce, Christine Lagarde, sembrava aver chiuso la partita ma si attende la riformulazione definitiva.

Tra le correzioni ancora da definire, ci sono due ulteriori pacchetti di riformulazioni da parte del governo, che riguardano le misure per enti locali e imprese, in particolare la modifica per rendere pluriennale l’iperammortamento, ma anche la norma sui tagli alla Rai e le tv locali che Fratelli d'Italia ha chiesto di cancellare. "Stiamo completando le riformulazioni e i pareri sui segnalati per arrivare con un quadro completo, così come ci è stato chiesto anche dalla minoranza", ha detto uno dei relatori della manovra in Commissione Bilancio, Guido Quintino Liris (FdI) parlando ad Atreju.

C'è invece l'intesa sulle banche, che prevede un aumento del 2% dell'Irap ma con l'escussione degli istituti più piccoli. Resta da capire il destino della nuova tassa di due euro sui pacchi che valgono fino a 150 euro per le spedizioni extra-Ue, mentre sarebbe confermata la cedolare secca al 21% per gli affitti brevi sui primi due appartamenti, con obbligo di partita Iva a partire dal terzo immobile.

Come funziona il taglio dell'Irpef

La legge di bilancio 2026 introduce un taglio della seconda aliquota Irpef che passerà dal 35% al 33% per i redditi tra 28mila e 50mila euro. La misura, destinata al cosiddetto "ceto medio", dovrebbe portare aumenti in busta paga che però varieranno a seconda dei guadagni. Il risparmio sarà consistente soprattutto per quei contribuenti che si avvicinano, o superano, la soglia dei 50mila euro (circa 440 euro l'anno), meno per i redditi più bassi (circa 20 euro l'anno per chi sta attorno ai 28mila euro).

Come cambiano le pensioni

La manovra prevede un aumento di tre mesi dell’età pensionabile: il primo mese scatterà nel 2027 e gli altri due nel 2028. Saranno esclusi però coloro che svolgono lavori gravosi e usuranti (operai, infermieri, minatori eccetera). Per quanto riguarda Opzione donna e Quota 103, le due misure non sono state riconfermate ma resta da capire se verranno inserite all'ultimo minuto.

Le novità sui bonus

Una parte della legge di bilancio è dedicata ai bonus e agli incentivi fiscali. Restano i bonus ristrutturazioni, l’ecobonus e il sismabonus, tutti e tre alle stesse condizioni già previste per quest’anno: sconto al 50% per i lavori sulle prime case, al 36% per le seconde case. Aumenta invece il bonus madri lavoratrici, per le donne che lavorano con almeno due figli a carico. Nel 2026 passerà da 40 a 60 euro al mese, per un totale di 720 euro l’anno. Per gli studenti neodiplomati (a condizione che non siano mai stati bocciati) ci sarà la Carta Valore, 500 euro da spendere in cultura: libri, cinema, teatri, concerti, musei, strumenti musicali, corsi di danza e tanto altro.

Quando verrà approvata la legge di bilancio: le prossime tappe

La seduta della commissione Bilancio del Senato, convocata per le ore 23 di ieri sera è stata sconvocata e dovrebbe tornare a riunirsi oggi alle 13. Secondo quanto si apprende, verranno riprogrammati nelle prossime ore anche gli incontri bilaterali con i gruppi parlamentari. L'approdo a Palazzo Madama, previsto per oggi, slitterà probabilmente a lunedì 22 dicembre. La conferenza dei capigruppo convocata per domani alle ore 12 stabilirà un nuovo calendario, ma a questo punto, il via libera della Camera dovrebbe arrivare tra Natale e Capodanno.

I tempi però stringono. La legge andrà approvata in via definitiva entro il 31 dicembre, altrimenti scatterà l'esercizio provvisorio. "Noi in quinta Commissione – si è giustificato Liris – abbiamo questo tipo di lavoro, cioè essere corretti con gli altri. Il relatore serve anche a questo, a garantire il fatto che alcune delle richieste della minoranza vengano accolte. Una delle richieste è quella di avere un quadro completo prima di iniziare a votare quindi oggi sarebbe stato importante magari vedersi per smaltire un po' di lavoro e di votazioni, ma non avrebbe corrisposto la richiesta di avere il quadro completo prima di iniziare a votare. Pertanto domani mattina si completerà il quadro e domani pomeriggio cominceremo a votare", ha assicurato. "Quando c'è correttezza e c'è un quadro completo anche concordato nelle modalità con la minoranza, se si vuole si va molto rapidi", ha concluso.