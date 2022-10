Manifestazione Cgil, Meloni: “Protestate ma governo non c’è”. Poi precisa: “Parlavo di altri cortei” La Cgil torna in piazza per chiedere attenzione all’Italia e all’Europa sul lavoro e non solo, a un anno dall’assalto alla sede del sindacato. Giallo su Meloni: prima attacca la sinistra che protesta, poi dice che si riferiva ad altri cortei.

A cura di Tommaso Coluzzi

L'otto ottobre la Cgil torna in piazza con una grande manifestazione nazionale a Roma, a un anno dall'assalto alla sede di Corso d'Italia. Il corteo è partito alle 13.30 da Piazza della Repubblica verso Piazza del Popolo, dove il segretario Landini dovrebbe chiudere la manifestazione. L'appello è chiarissimo: "Italia, Europa ascoltate il lavoro". Il sindacato porta anche dieci proposte per il Paese: dal tetto alle bollette allo stop alla precarietà, dalla tutela del potere d'acquisto alla riforma del fisco.

La politica di centrosinistra si è affacciata numerosa alla manifestazione, a partire dal ministro del Lavoro Andrea Orlando: "Meloni non ha ascoltato la parola d'ordine del sindacato – ha sottolineato il dem – Oggi la Cgil chiede solo di proseguire un metodo che è quello che caratterizza tutte le democrazie europee, quello del dialogo sociale e del confronto col mondo del lavoro. È la ragione per cui pensa sia giusto appoggiare questa parola d'ordine". E ha anche aggiunto: "Il salario minimo con il governo Draghi era un passo che si poteva fare e la caduta dell'esecutivo non lo ha consentito. Non era il salario minimo come lo vorrei ma era un passo in quella direzione".

Ma le parole più discusse della giornata sono state proprio quelle di Giorgia Meloni, che ha pubblicato sui social i seguente messaggio: "Stiamo vivendo un paradosso in cui la sinistra – attualmente al governo – scende in piazza contro ‘le politiche del Governo Meloni' non ancora formato. Comprendo la voglia di protestare dopo anni di Esecutivi inconcludenti che ci hanno condotto nell'attuale disastrosa situazione, ma il nostro obiettivo sarà restituire futuro, visione e grandezza all’Italia. A breve volteremo finalmente pagina".

Leggi anche Cingolani dice che non sarà ministro nel governo Meloni

Il messaggio è stato letto – ovviamente – come indirizzato alla manifestazione della Cgil a Roma, a cui non ha partecipato solo il ministro Orlando, ma anche altri esponenti del Pd (Letta sarà questa sera alle 19 a Corso d'Italia) e della sinistra come Nicola Fratoianni. Ma Meloni ha poi smentito tutto: "Si precisa che non c'è alcuna relazione tra il post pubblicato questa mattina su Facebook da Giorgia Meloni e la manifestazione della Cgil di oggi a Roma, che a quanto risulta non è stata organizzata per protestare contro Meloni – spiegano dal suo staff – Il post del presidente di FdI si riferisce, infatti, alle manifestazioni organizzate nei giorni scorsi in varie città italiane, in cui tra le altre cose sono state bruciate in piazza delle immagini di Meloni".