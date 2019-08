Lo scontro tra Movimento 5 Stelle e Lega, soprattutto con Matteo Salvini, è ormai aperto. L’apertura della crisi di governo, che verrà ufficializzata dal voto del Senato nei prossimi giorni, ha portato a uno scontro frontale tra i due ormai ex alleati. Oggi il Movimento rincara la dose con un post sul blog delle stelle in cui attacca proprio il leader leghista, soprattutto in riferimento alla sua volontà di non procedere con il taglio dei parlamentari che la Camera deve approvare in via definitiva. “Dopo aver tradito gli italiani facendo cadere il presidente Conte, pugnalando alle spalle il Paese, Matteo Salvini e la Lega tornano indietro anche sul taglio di 345 parlamentari”, si legge sul blog.

L’accusa nei confronti di Salvini è esplicita: “Il MoVimento 5 Stelle ha voluto fortemente questa riforma epocale e siamo riusciti a portarla fino all’ultimo atto. Mancano poche ore di lavoro, una sola votazione per tagliare 345 poltrone con un risparmio per i cittadini di mezzo miliardo di euro da investire nelle scuole, nelle strade, negli asili nido per i nostri figli. Ma Salvini ha già fatto capire che difenderà la Casta e voterà no alla sforbiciata di poltrone! Tutto ciò è vergognoso!”.

I 5 Stelle ritengono che il leader leghista non voglia andare avanti con la riforma che prevede il taglio dei parlamentari per fare un favore a Silvio Berlusconi, a cui proprio ieri ha mandato chiari segnali per andare insieme al voto: “Dopo essere tornato a casa ad Arcore, accolto da Berlusconi e Meloni, ha obbedito immediatamente al primo diktat: salvare le poltrone dei politici con i loro stipendi d’oro da 14 mila euro al mese! È questo il cambiamento che voleva la Lega?”.

Nel post si legge ancora: