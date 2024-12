video suggerito

Lutto nel M5s, è morto il senatore Francesco Castiello Lutto nel M5s. È morto nella notte, all'età di 82 anni, il senatore pentastellato Francesco Castiello. Il politico, originario di Salerno, era al suo secondo mandato consecutivo a Palazzo Madama.

A cura di Giulia Casula

Si è spento nella notte Francesco Castiello, senatore del Movimento 5 Stelle. Il politico, originario di Vallo della Lucania, in Campania, aveva 82 anni. Le sue condizioni di salute, già precarie, si erano aggravate nell'ultimo periodo.

A darne notizia sono la coordinatrice provinciale del M5S di Salerno, Virginia Villani, e il coordinatore regionale per la Campania del M5S Salvatore Micillo.

Castiello era al suo secondo mandato consecutivo al Senato, eletto nel collegio uninominale Campania 11 – Battipaglia. Membro della Commissione Cultura e della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, dopo la morte di Silvio Berlusconi era diventato il più anziano senatore eletto in carica (ad esclusione dei senatori a vita).

Dal Movimento, sono arrivati i primi messaggi di cordoglio. "Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa del Senatore Francesco Castiello, un amico e una figura di riferimento per la nostra comunità e per tutto il MoVimento 5 Stelle. La sua dipartita lascia un vuoto incolmabile, è una perdita insostituibile. Esprimiamo la nostra vicinanza alla sua famiglia in questo momento di immenso dolore, porgendo le nostre più sentite condoglianze", ha dichiarato l'ex deputata Villani.

Francesco Castiello "è stato una persona di immensa cultura, un vero uomo delle Istituzioni che ha saputo coniugare passione e impegno al servizio della giustizia, dei territori e delle persone. La sua sensibilità politica, unita a una visione sempre attenta ai problemi concreti della nostra terra, rappresenta un esempio che non dimenticheremo. Mancherai a me e alla tua terra, che hai tanto amato e aiutato", ha aggiunto la pentastellata. "Un grande abbraccio a te e alla tua cara famiglia. È un giorno triste per la nostra comunità, per il MoVimento 5 Stelle e per tutti coloro che ti hanno voluto bene", ha concluso.

"Non trovo le parole per descrivere lo sgomento che lascia la tua dipartita," ha dichiarato l'ex parlamentare Salvatore Micillo. "Oggi la politica campana perde un uomo delle Istituzioni, un esempio di integrità e dedizione. Francesco, il tuo amore per la nostra terra e la tua instancabile opera per il bene comune resteranno per sempre nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerti", ha proseguito. "La scomparsa di Francesco Castiello un momento di grande dolore per tutta la comunità del MoVimento 5 Stelle. In questa giornata triste, vogliamo ricordarlo con profonda gratitudine per tutto ciò che ha fatto, mantenendo vivo il suo insegnamento e il suo esempio".

Cordoglio anche dal presidente del Senato, Ignazio La Russa. "Ho appreso con sincero e profondo dolore della scomparsa del Senatore Francesco Castiello, professore, avvocato e politico. Da parte mia e del Senato della Repubblica giungano ai suoi cari e al Movimento 5 Stelle le sentite condoglianze", ha dichiarato.

"Oggi p una giornata molto triste", ha commentato il vicepresidente della Camera Sergio Costa. "Il senatore Francesco Castiello è venuto a mancare ed è una perdita per tutte e tutti. Oltre a essere un caro amico – prosegue -, è stato un cittadino appassionato del suo Cilento, uomo di grande cultura e spessore, sempre pronto a trovare una soluzione, a dialogare, a cucire anche laddove la politica mostrava il suo lato più divisivo. Ci mancherà molto. Un abbraccio affettuoso alla sua famiglia", ha concluso.