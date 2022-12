Lorenzo Guerini è il nuovo presidente del Copasir Il Copasir ha eletto il suo presidente: si tratta del deputato Pd ed ex ministro Lorenzo Guerini.

A cura di Annalisa Cangemi

Eletto il nuovo presidente del Copasir: è il deputato del Partito Democratico Lorenzo Guerini, ex ministro della Difesa. L'elezione è avvenuta nel corso della riunione di oggi convocata a Palazzo San Macuto. Il Copasir conta in tutto dieci membri, equamente suddivisi tra maggioranza e opposizione (metà senatori e metà deputati). La riunione avrebbe dovuto svolgersi la settimana scorsa, ma è saltata per una mancata intesa all'interno dell'opposizione a cui spetta per legge la presidenza dell'organismo parlamentare di controllo sull'intelligence.

Eletto come vicepresidente Giovanni Donzelli (Fdi), mentre l'ex vicepresidente della Camera Ettore Rosato (Az-Iv) è il segretario. Per Guerini si tratta di una seconda volta: aveva già guidato l'organismo nella prima parte della scorsa legislatura. Guerini, secondo quanto si apprende da fonti parlamentari, ha ricevuto il consenso da parte di tutti i partiti di maggioranza e opposizione. Ci sarebbe stata una sola la scheda bianca e dovrebbe essere proprio quella dell'ex ministro della Difesa.

Per l'elezione del presidente del Copasir è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti: per FdI ci sono il senatore Andrea Augello e i deputati Giovanni Donzelli e Angelo Rossi, per la Lega il senatore Claudio Borghi, per Forza Italia Licia Ronzulli, per il Pd oltre a Lorenzo Guerini c'è il senatore Enrico Borghi, per il M5s il deputato Marco Pellegrini e il senatore Roberto Scarpinato e per il Terzo Polo Ettore Rosato.

"C'è stata un'espressione netta del Comitato, a larga maggioranza, sull'ufficio di presidenza. Ora iniziamo a lavorare", ha commentato il deputato di Fdi Donzelli, lasciando Palazzo San Macuto. "Clima serenissimo", ha continuato rispondendo a una domanda sulla riunione.

"Auguri a Lorenzo Guerini, nuovo presidente del Copasir. Farà bene, e l'ho votato perché nei partiti seri si fa così. Con oggi, mi appunto sul petto la medaglia al valore virtuale conferitami dall'ostracismo di Conte nei miei confronti", ha scritto Enrico Borghi del Pd su Twitter.

"Copasir finalmente insediato", ha annunciato il componente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica e senatore della Lega, Claudio Borghi.

"Congratulazioni all'onorevole Lorenzo Guerini e all'onorevole Giovanni Donzelli, eletti oggi presidente e vicepresidente del Copasir", ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Il loro è un incarico prestigioso che sapranno ricoprire con equilibrio, capacità e competenza nell'interesse degli italiani e della Nazione. Buon lavoro".