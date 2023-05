L’opposizione dice che la commissione sul Covid serve solo per condannare il governo Conte due Botta e risposta tra maggioranza e opposizione sulla legge per l’istituzione della commissione d’inchiesta sul Covid, che è arrivata in Aula alla Camera: il centrodestra dice di non cercare vendetta e di volere la verità, per l’opposizione è uno “scandalo” che serve solo a condannare il governo Conte due.

A cura di Tommaso Coluzzi

Prima tappa in Aula per la proposta di legge istitutiva della commissione d'inchiesta sulla pandemia di Covid. Oggi alla Camera è cominciata la discussione generale, con maggioranza e opposizione che si sono scambiate accuse reciproche per qualche ora, sulla stessa linea di quanto accaduto finora in commissione, dove sono già stati bocciati un centinaio di emendamenti. Il centrodestra viaggia spedito verso il suo obiettivo: una commissione che accerti la verità sulla pandemia, mentre l'opposizione parla di un processo strumentale a chi governava in quel periodo – il secondo esecutivo Conte – e soprattutto continua a chiedere perché siano state escluse le Regioni dal campo d'indagine, praticamente tutte a guida centrodestra. O almeno, parte delle opposizioni, visto che l'ex Terzo Polo ha votato insieme alla maggioranza.

La gestione dell'emergenza sanitaria resta sotto attacco da parte delle destre, che rivendicano: "La commissione di inchiesta di cui si discute ha l'obiettivo di fare chiarezza sui fatti accaduti durante la pandemia, accertare la gestione dell'emergenza pandemica, anche al fine di evitare che eventuali errori compiuti nella gestione della fase pandemica possano ripetersi in occasione di possibili eventi futuri di analoga portata e gravità", ha detto la deputata di Fratelli d'Italia, Alice Buonguerrieri, relatrice della proposta di legge. "La commissione parlamentare non serve a cercare vendetta – ha assicurato un altro parlamentare del partito di Meloni, Andrea Tremaglia – Tutti sappiamo che non si possono portare indietro le lancette dell'orologio. Ma oltre allo studio scientifico per capire cosa accaduto serve una analisi dal punto di vista politico e amministrativo. Non come una clava da agitare ma per rispetto per chi ha sofferto e perché non riaccada più".

"Dobbiamo denunciare un vero e proprio scandalo – ha replicato la vicecapogruppo del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino – la maggioranza, con la forza e l'arroganza dei numeri, vuole istituire una commissione d'inchiesta che contiene già una sentenza scritta e che vuole essere una condanna del governo Conte due e un'assoluzione dei presidenti di Regione". L'obiettivo di questa commissione "non è quindi quello di indagare su cosa non ha funzionato – ha aggiunto – D'ora in avanti, chi si troverà a gestire situazioni simili e così delicate avrà timore di non avere la copertura istituzionale dello Stato, perché chi verrà dopo di loro avrà il potere di istituire, con la forza dei numeri, una commissione d'inchiesta che contiene già una sentenza. Non sappiamo se i cittadini sanno cosa stanno facendo oggi governo e maggioranza, quindi useremo tutti i mezzi per denunciare questo scandalo, di cui dovrebbero vergognarsi".