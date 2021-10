Letta: “Su condanne a fascisti nessuna ambiguità. No Green Pass? Forse serve obbligo vaccinale” “Sono mesi che qualcuno ammicca e liscia il pelo a queste ambiguità. Ora bisogna essere netti sullo scioglimento di Forza Nuova. Green Pass? Se non c’è la possibilità di gestirlo con buonsenso, e la tensione di questi giorni lascia intendere che non ci sia, allora forse bisognerà finire sull’extrema raio, che è l’obbligo vaccinale”: lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, parlando di quanto accaduto ieri, tra le manifestazioni No Green Pass, gli scontri con la polizia e l’assalto alla sede della Cgil.

A cura di Annalisa Girardi

"Nessuna forza politica deve legittimare in un modo o in un altro questa violenza. Tutti hanno condannato, ma sono mesi che qualcuno ammicca e liscia il pelo a queste ambiguità": lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, ospite della trasmissione Mezz'ora In Più su Rai 3, parlando delle manifestazioni No Green Pass che ieri a Roma sono degenerate in scontri violenti con la polizia e nell'assalto, sotto la regia dell'estrema destra, alla sede nazionale della Cgil. "È una cosa molto grave. C'è un malessere diffuso e non va sottovalutato. C'è un risorgere della violenza squadrista e fascista", ha sottolineato Letta.

Il leader dem ha quindi assicurato che il suo partito "ovviamente parteciperà" alla manifestazione che i sindacati hanno convocato per sabato prossimo, in risposta a quanto accaduto ieri. Letta poi ha proseguito: "Ho sentito parole vaghe. Non c'è da essere vaghi: ci sono delle colpe, delle responsabilità. Non si può essere ambigui sulle violenze, sulla sicurezza, sulla libertà. Se anche in queste ore si dice che non si capisce la matrice… condanniamo tutti e poi la prima persona con cui se la prendono è la ministra dell'Interno. Bisogna prendersela con i fascisti che hanno attaccato la Cgil".

Quindi la conferma della mozione del Pd in arrivo: "Innanzitutto bisogna essere netti sullo scioglimento di Forza Nuova. Noi presenteremo una mozione che indica l'orientamento delle Camere poi ci sono altri meccanismi che porteranno a questo. La XII disposizione transitoria della Costituzione è chiarissima". Letta ha poi aggiunto: "Se non c'è la possibilità di gestire con buon senso l'obbligo di Green Pass, e la tensione che si è creata in questi giorni lascia intendere che questo buon senso non sia sufficiente, allora forse bisognerà finire sull'extrema raio, che è l'obbligo vaccinale". E ancora, in conclusione: "Ho sempre pensato che si dovesse fare tutto il possibile per evitare di arrivare lì in fondo però effettivamente l'extrema ratio c'è".