Letta apre la campagna elettorale a Vicenza: “Qui al Nord per convincere i delusi dalla Lega” “Sono qui per convincere tutti coloro che sono rimasti molto delusi da quell’atteggiamento tenuto dalla Lega, che ha fatto cadere il governo Draghi”: lo ha detto Enrico Letta, aprendo la campagna elettorale del Pd a Vicenza.

A cura di Annalisa Girardi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni politiche del 2022 in Italia ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

"Questa sfida in Veneto, e a Vicenza, è per me una delle cose più belle di questa campagna elettorale. Sono qui per convincere tutti coloro che sono rimasti molto delusi da quell'atteggiamento tenuto dalla Lega, in particolare, ma anche da Forza Italia, che ha fatto cadere il governo Draghi": lo ha detto Enrico Letta ieri sera, aprendo la campagna elettorale del Partito democratico in Veneto, precisamente a Vicenza, dove il segretario dem si è appunto candidato.

Dopodiché Letta andrà a Milano. L'inizio della campagna elettorale a Nord ha un'intenzione precisa, quella appunto di recuperare i consensi fuoriusciti soprattutto dalla Lega. Consensi che rischiano di finire per convergere sul Terzo polo (anche Carlo Calenda ha iniziato la campagna elettorale in Veneto e pure Matteo Renzi sarà nella Regione in questi giorni) e che il Pd cerca invece di attirare al campo progressista.

"Una scelta profondamente sbagliata, in un momento così duro per l'economia italiana, con il caro bollette, il costo dell'energia, il nostro Paese si trovi con un governo dimezzato. La sfida in Veneto è soprattutto per convincere quelli che si sono sentiti traditi dalla scelta della destra di far cadere Draghi", ha sottolineato Letta. Il segretario dem insiste quindi sul voto utile. "Ogni voto fuori dalla nostra coalizione aiuta la destra. Il voto utile è quello che va alla nostra coalizione", aveva già detto qualche giorno fa.

E ieri ha ripetuto: "Più di un terzo dei collegi si gioca sugli uninominali. Tradotto, viene eletto solo chi arriva primo. E per arrivare primi in un collegio bisogna prendere almeno il 30 o 40% dei voti. E può essere primo il nostro candidato o quello della destra, quindi chi sceglie altre liste avvantaggia oggettivamente Giorgia Meloni. Bisogna chiarirlo una volta per tutte".

Il tema forte della campagna elettorale al Nord sarà quello dell'emergenza energetica che sta mettendo in ginocchio le piccole e medie imprese. Letta in questi giorni andrà personalmente in visita in alcune aziende, per parlare appunto delle soluzioni del suo partito in tema rincari e bollette. Ma non solo: andrà anche nelle scuole, dove rilancerà il tema degli stipendi degli insegnanti e degli stanziamenti nel Pnrr per il settore.