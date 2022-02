L’emendamento del governo per mettere in ordine le regole Covid e accelerare la conversione in legge Con un emendamento alla proroga dello stato di emergenza il governo vuole approvare definitivamente le regole su quarantena, Ffp2 e Green pass di inizio anno.

A cura di Giacomo Andreoli

Approvare definitivamente le regole Covid su Green pass, quarantene e utilizzo obbligatorio della mascherina Ffp2 varate con decreto legge il 30 dicembre e il 5 gennaio. È questo l'obiettivo del governo Draghi e per ottenerlo l'esecutivo utilizza un escamotage parlamentare. Invece di convertire direttamente quei decreti, infatti, è stato presentato un maxi-emendamento al ddl per trasformare in legge la proroga dello stato di emergenza (dello scorso 24 dicembre), già incamerato in Commissione Affari costituzionali del Senato.

La scelta serve a non ingolfare il lavoro del Parlamento e ad arrivare entro il prossimo 22 febbraio all'ultimo ok, in una sola mossa, sia della proroga delle misure emergenziali che delle regole sul certificato verde e l'isolamento per vaccinati e non. I decreti Covid, infatti, si susseguono molto velocemente e iniziano a diventare tanti. Per ognuno, però, è necessaria la trasformazione in legge entro 60 giorni, pena l'annullamento dei suoi effetti a monte.

Le regole su quarantena in vigore

Ma quali sono le misure oggetto di questi decreti? In primis ci sono le nuove regole sulla quarantena: attualmente, se c'è un contatto stretto con un soggetto positivo al Covid la quarantena non si applica per le persone guarite o vaccinate con due dosi da meno di 120, oppure a chi ha ricevuto il booster. Per tutti loro si applica l'auto-sorveglianza, con obbligo di mascherine FFP2 fino al decimo giorno dopo l’ultima esposizione al soggetto positivo. Bisogna monitorare i propri sintomi e si deve fare il tampone (rapido o molecolare) nel caso in cui questi insorgessero per verificare la positività.

Ai contatti stretti che hanno fatto il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e in possesso di Green pass rafforzato, se asintomatici, si applica una quarantena di 5 giorni con obbligo di un test negativo alla fine. Per i non vaccinati e per chi una dose continua ad esserci invece la quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione, sempre con obbligo di test alla fine dell'isolamento.

Mascherine, quali vanno utilizzate e dove

Tra i decreti approvati a cavallo di 2021 e 2022 sono state introdotte anche alcune novità in tema di mascherine. Ora infatti le mascherine vanno indossate anche all'aperto su tutto il territorio nazionale, tranne per i bambini sotto i 6 anni, persone con invalidità o che assistono invalidi e non possono tenerla. La Ffp2 va utilizzata obbligatoriamente per entrare in: cinema, teatri, musei, navi, aerei, sale concerti, arene e stadi, treni e autobus. Le mascherine chirurgiche, invece, vanno indossate per diverse attività economiche e sociali (come attività turistiche e ricettive, servizi alla persona, commercio al dettaglio, negozi e centri benessere). In tutti gli altri casi sono invece consentiti anche i dispositivi di protezione lavabili.

Le regole sul Green Pass

E infine, l'ultimo provvedimento del governo è quello che ha esteso l'utilizzo del Green Pass base, cioè quello che si può ottenere anche con tampone negativo. Questo è obbligatorio dal 1° febbraio anche per entrare in negozi, banche, poste e uffici pubblici. C'è, però, una lista di negozi e attività esentati dall'obbligo. Tra questi non ci sono i tabaccai. Ecco l'elenco completo: