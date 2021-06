Dopo la circolare del ministero della Salute dell’11 giugno le Regioni hanno interrotto la somministrazione dei vaccini di AstraZeneca per gli under 60, seguendo il divieto imposto in seguito al parere del Cts. Unica eccezione per le seconde dosi di chi ha già ricevuto una prima dose di AstraZeneca e ha preferito rinunciare alla vaccinazione eterologa. Diverso, invece, il discorso per Johnson & Johnson: per il vaccino monodose è prevista solamente la raccomandazione di non somministrarla a chi ha meno di 60 anni. Nonostante questo c’è chi continua a somministrare il vaccino Janssen agli under 60, soprattutto in alcune Regioni: è il caso, di sicuro, del Lazio che ha effettuato quasi 19mila delle poco meno di 21mila vaccinazioni ai più giovani con Johnson & Johnson.

AstraZeneca e Johnson & Johnson, le vaccinazioni dal 18 al 24 giugno

Nella settimana dal 18 al 24 giugno sono state somministrate in totale 3.799.673 dosi, per una media giornaliera di 542mila vaccinazioni. Di queste dosi, 305.143 sono state quelle di AstraZeneca e 33.919 quelle di Johnson & Johnson. Nella settimana precedente e, in particolare, nei sei giorni successivi alla circolare del ministero (quindi dal 12 al 17 giugno) erano state somministrate oltre 30mila dosi di Johnson & Johnson agli under 60 e 19mila agli over 60. Dal 18 al 24 giugno, nonostante il giorno in più (7 e non 6) le somministrazioni del vaccino monodose sono scese: 20.937 per le persone con meno di 60 anni e 12.982 per gli over 60. Nello specifico, tra gli under 60 le fasce d’età che hanno ricevuto più vaccini Johnson & Johnson nell’ultima settimana ci sono i 30enni e i 40enni:

12-19 anni: 143

20-29 anni: 2.484

30-39 anni: 6.093

40-49 anni: 8.843

50-59 anni: 3.374

I vaccini Johnson & Johnson agli under 60: quasi tutte le dosi nel Lazio

I vaccini Johnson & Johnson somministrati agli under 60 nella settimana dal 18 al 24 giugno sono stati pochi meno di 21mila, di cui quasi 19mila solamente nel Lazio, Regione che maggiormente consente di vaccinare i più giovani con questo preparato. Nessun altro territorio fa registrare più di mille somministrazioni, con più di 300 dosi solamente in Abruzzo, Lombardia e Sicilia. Ecco le somministrazioni del vaccino Johnson & Johnson agli under 60 Regione per Regione:

Abruzzo 304

Basilicata 12

Calabria 294

Campania 0

Emilia-Romagna 36

Friuli-Venezia Giulia 6

Lazio 18.828

Liguria 1

Lombardia 733

Marche 24

Molise 41

Bolzano 0

Trento 2

Piemonte 40

Puglia 105

Sardegna 30

Sicilia 350

Toscana 92

Umbria 1

Valle d’Aosta 0

Veneto 38

Le vaccinazioni con AstraZeneca agli under 60

Altro discorso vale per AstraZeneca: questo vaccino è vietato agli under 60, ma chi lo ha già ricevuto come prima dose può decidere di riceverlo ugualmente come richiamo, preferendolo alla vaccinazione eterologa. Dal 18 al 24 giugno sono state somministrate 19.292 dosi di AstraZeneca gli under 60 e 285.851 agli over 60. Tra chi ha meno di 60 anni, in particolare, ci sono 168 prime dosi e 19.124 seconde dosi, a conferma della scelta di molte persone di evitare il mix di vaccini. I dati per Regione mostrano dati coerenti al numero di somministrazioni totali di ogni singolo territorio, eccoli: