Le lacrime di gioia di Pilato per il quarto posto e la critica "C'è o ci fa?": M5s solleva il caso in Rai Il deputato M5s Dario Carotenuto ha annunciato che intende presentare formalmente un'interrogazione parlamentare per avere spiegazioni sul caso di Benedetta Pilato, atleta azzurra arrivata quarta nella gara dei 100 rana delle Olimpiadi di Parigi 2024, e criticata dall'ex schermidrice Elisa Di Francisca per le sue lacrime di gioia: "C'è o ci fa?", è stato il commento dell'ex sportiva in una trasmissione Rai.

A cura di Annalisa Cangemi

A sinistra la nuotatrice Benedetta Pilato, a destra l'ex schemidrice Elisa Di Francisca

Il brutto commento fatto dall'ex schermidrice Elisa Di Francisca sul quarto posto ottenuto alle Olimpiadi di Parigi dall'azzurra Benedetta Pilato, non può finire nel dimenticatoio.

Il M5s ha sollevato la questione e ora chiede a RaiSport di chiarire l'episodio avvenuto l'altra sera, quando in tv Di Francisca ha commentato le parole della nuotatrice 19enne tarantina Pilato, fuori dal podio per un solo centesimo di secondo. Subito dopo la finale disputata alla Défense Arena, l'atleta ha dichiarato di essere "troppo contenta" per il quarto posto centrato lunedì nella gara dei 100 rana delle Olimpiadi di Parigi 2024, a un passo dal bronzo. Benedetta Pilato ha pronunciato quelle parole a caldo, subito dopo la perfomance sportiva, e quando ha detto di essere comunque contenta, la giornalista di RaiSport non è riuscita a nascondere la sorpresa, e ha detto "Ma veramente?".

"C'è o ci fa?", è stata la reazione dell'ex schermidrice, interpellata durante Notti Olimpiche su Rai2. Da RaiSport fino ad ora non c'è stato nessun commento sulla gaffe di Di Francisca, anche se in questo caso non sarebbe corretto parlare di semplice scivolone, ma piuttosto di scarsa sensibilità o mancanza di empatia, o peggio di competitività tossica. "Ci ho provato fino alla fine, mi dispiace. Però sono lacrime di gioia, ve lo giuro. Sono troppo contenta, è stato il giorno più bello della mia vita", ha detto Pilato, che a Tokyo 2020 era stata squalificata dai giudici per una gambata irregolare durante la gara, a un passo dalla semifinale, e solo un anno fa non era riuscita a centrare la finale mondiale.

Di tutto questo non ha tenuto conto l'ex sportiva, che ha criticato l'intervista di Pilato: "Non mi far parlare ti prego. Sinceramente non ci ho capito niente, non so se ci fa o ci è", ha detto sorridendo l'ex azzurra plurimedagliata della scherma, ospite di Notti Olimpiche su Rai2, per poi aggiungere: "Ci è rimasta obiettivamente male, non è possibile che dica ‘sono contenta'. È assurdo, è surreale questa intervista, devo essere sincera. Non voleva andare sul podio? E che ci è andata a fare. Io rabbrividisco, dico solo questo. Fatene un'altra di intervista per capire cosa volesse dire, i sottotitoli. Mandasse una lettera. Io sinceramente non l'ho capita".

M5s annuncia un'interrogazione sul caso di Benedetta Pilato

Il deputato M5s, Dario Carotenuto, capogruppo in commissione di Vigilanza Rai, ha annunciato la presentazione formale di un'interrogazione parlamentare, se la Rai e il direttore Jacopo Volpi non dovessero fornire spiegazioni sull'accaduto e non dovesse prendere posizione. "È stata davvero una brutta pagina di televisione, soprattutto perché quelle parole sono state pronunciate da Di Francisca che è stata un ‘atleta di altissimo livello. Ha avuto un atteggiamento di sufficienza nei confronti di una ragazzina, un episodio di bullismo televisivo", ha detto Carotenuto a Fanpage.it.

"Siamo passati da "l'importante è partecipare" a "C'è o ci fa?". Mi sembra paradossale che tutto questo avvenga tra l'altro alle Olimpiadi, e che i giornalisti che hanno ascoltato in diretta quelle affermazioni non abbiano subito le distanze, anzi sembrava le stessero quasi assecondando, ridendoci su. Questa suddivisione tra vincenti e perdenti penso sia travalicando dei confini sacri come dovrebbero essere quello delle Olimpiadi. È un brutto segnale, ed è altrettanto brutto che da RaiSport non sia arrivando alcun chiarimento. Ci pare una leggerezza da parte di RaiSport. E ho chiesto alla Rai di chiarire se Elisa Di Francisca abbia un firmato un contratto, per capire che in veste sia stata chiamata a intervenire, al netto delle sue scuse", ha aggiunto.

"Posso comprendere lo stupore iniziale da parte dell'intervistatrice che ha raccolto le prime dichiarazioni di Pilato sul centesimo che ha separato la medaglia di legno da quella di bronzo, capisco che fosse incredula istintivamente davanti a quella felicità ostentata dall'atleta. Si sarebbe forse aspettata da Benedetta Pilato una reazione rabbiosa e delusa, quindi è rimasta spiazzata. Ma il combinato disposto con la reazione di Di Francisca ci fa percepire anche quel ‘Ma veramente?', come stonato, anche se probabilmente è stata una battuta involontaria. Il commento di Pilato è stato veramente un momento di poesia. Io chiedo al direttore di RaiSport di mettersi al posto del padre di quest'atleta".

Dopo la finale il commento del papà di Benedetta Pilato

Il padre di Benedetta Pilato ha mandato un messaggio alla figlia sui social: "Un centesimo balordo ti ha tolto la gioia del podio olimpico. Ma credimi figlia mia quel centesimo non è nulla in confronto alla soddisfazione che ci hai regalato. Hai fatto una gara fantastica ed hai reso orgogliosa una città intera che ha tifato per te. Ringrazio tutti coloro che in un modo o nell’altro ci sono stati vicini, prima e dopo. Era come se foste tutti seduti accanto a noi. Grazie”.

Pilato riceve solidarietà da Federica Pellegrini

"Mi sento dire una cosa sull'intervista di ieri sera di Benedetta Pilato… Ognuno di noi è diverso, ognuno di noi ha sogni diversi e aspettative diverse! È bello veder (dal di fuori) vincere ori in modi che possono sembrare semplici, ma non è assolutamente così! A volte un quarto posto, anche se per poco, è il nostro sogno più grande!", ha scritto sui social Federica Pellegrini intervenendo nella polemica scatenata per le frasi pronunciate in tv da Elisa Di Francisca sulla nuotatrice azzurra dopo la finale dei 100 rana ai Giochi di Parigi.

"Perché?! Perché Benny alla prima Olimpiade uscì in batteria e ieri sera si presentava con il settimo tempo!", scrive la ‘Divina' in una storia su Instagram. "Le medaglie piacciono a tutti, ma… (e questo l'ho capito solo alla mia ultima Olimpiade) a volte conta molto di più il viaggio! Le medaglie pesanti arriveranno, Benny ha solo 19 anni! Lasciamola sognare ciò che vuole".

Elisa Di Francisa si è scusata con Benedetta Pilato

Poi la stessa Elisa Di Francisca ha chiamato ieri la nuotatrice e si è scusata per il suo commento offensivo: "Mi sono scusata, glielo dovevo".

"Lungi da me giudicare le sconfitte – ha detto l'ex fiorettista all'ANSA – Quella frase è infelice, ma io son così, senza filtri. Non conosco la sua storia, non capivo cosa volesse dire: al telefono ho spiegato, lei ha detto la sua. Vorrei incontrarla, dopo i Giochi".

"Io non ho vinto 200 Olimpiadi, ma una sola, all'ultima stoccata, e qualcuno dice per una botta di c….", ha aggiunto Di Francisca. "Perciò nessuna presunzione: semplicemente, non conosco la storia di Benedetta Pilato, e non capivo cosa stesse dicendo del suo quarto posto. Ognuno esprime la propria opinione: la mia era quella, ma lungi da me parlare di sconfitta. Figurarsi, di sconfitte ne ho vissute tante, ci ho scritto un libro..".

Secondo Di Francisca però si è trattato di un problema di forma più che di sostanza. "Leggo polemiche che sinceramente mi sembrano assurde. Io sono fatta così, irriverente, senza filtri. Quel che dico penso, se mi incontri mentre prendo un thè o in tv. Tanti mi danno della str…, ma io la maschera non la metto. E in ogni caso, meglio che se la prendano con me piuttosto che con la Pilato".

Il ministro Abodi ha preso le difese di Pilato

"Se si può esultare per un quarto posto? Se stai in pace con te stesso e hai dato tutto sì. Si può arrivare quarti per un centesimo o si può vincere l'oro come Martinenghi per due centesimi. Lo sport è così, chi lo conosce lo sa interpretare", ha detto a Casa Italia a Parigi, il ministro dello Sport, Andrea Abodi, schierandosi con Benedetta Pilato. "Quando si riescono a esprimere valori così alti, che non sono decifrabili ai più – ha aggiunto Abodi – bisogna impegnarsi di più a comprenderli e non metterli in discussione perché esempi per la vita".