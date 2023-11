Le forze dell’ordine potranno detenere una seconda arma senza licenza: il ddl del governo Meloni Grazie a un nuovo disegno di legge approvato ieri dal governo Meloni, gli agenti di pubblica sicurezza potranno dotarsi di una seconda arma, diversa da quella di ordinanza, senza licenza.

A cura di Tommaso Coluzzi

Immagine di repertorio

Presto ci potrebbero circolare in Italia centinaia di migliaia armi in più rispetto a ora. Ieri il governo ha approvato una serie di disegni di legge in Consiglio dei ministri, che introducono nuove norme in materia di "sicurezza pubblica, tutela delle forze di polizia e delle vittime dell’usura e dei reati di tipo mafioso, valorizzazione della specificità del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico e di funzionalità dell’amministrazione civile dell’interno, riordino delle funzioni e dell’ordinamento della polizia locale". In questo grande calderone chiamato pacchetto sicurezza è finito un po' di tutto, tra cui il reato di blocco stradale per punire gli attivisti del clima, il carcere per le donne incinte o con figli piccoli e la stretta sulle rivolte nei penitenziari.

Tra le altre cose, però, è stata inserita anche una norma che Fratelli d'Italia aveva presentato da tempo in Parlamento, che introduce la possibilità – per gli agenti di pubblica sicurezza – di dotarsi di una seconda arma, diversa da quella di ordinanza, da utilizzare fuori servizio. Tutto senza licenza. La misura viene illustrata così nel comunicato del governo:

Si autorizzano gli agenti di pubblica sicurezza a portare senza licenza un’arma diversa da quella di ordinanza quando non sono in servizio.

Il testo del disegno di legge ancora deve essere trasmesso alle Camere – dove dovrà completare un iter parlamentare – perciò non è chiaro come sia scritta la norma. Dalle anticipazioni, però, l'intenzione del governo è quella di permettere agli agenti delle forze dell'ordine di sentirsi più sicuri e protetti. Al momento hanno già a disposizione l'arma di ordinanza, che però risulta particolarmente ingombrante – appositamente, in realtà, così da non poter essere occultata facilmente – e da tempo parte delle forze di polizia chiedeva l'introduzione di questa norma. Il risultato, però, è che ci saranno potenzialmente centinaia di migliaia di cittadini che gireranno armati in borghese e fuori servizio, con un dato inconfutabile: ci saranno più armi in circolazione.