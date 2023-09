Le domande d’asilo dei migranti in Europa sono aumentate: uno su tre va in Germania Le domande d’asilo registrate nei Paesi europei nel primo semestre del 2023 sono aumentate del 28% rispetto allo scorso anno, con numeri che rischiano di raggiungere gli anni dello scoppio della guerra in Siria.

Le domande d'asilo registrate nei Paesi europei continuano ad aumentare, tanto da avvicinarsi ai livelli dello scoppio della guerra in Siria. Secondo i dati dell'Agenzia dell'Ue per l'asilo – l'Euaa – nei primi sei mesi del 2023, le richieste arrivate nei Paesi dell'Unione e in Norvegia e Svizzera sono aumentate del 28% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un dato in netta crescita rispetto al passato recente e agli ultimi anni di calo dopo le crisi in Medio Oriente. Tra gennaio e giugno sono state presentate 519mila domande d'asilo nei ventinove Paesi (i ventisette più i due extra-Ue considerati nello studio dell'Euaa). Sulla base di questi dati, la proiezione verso la fine dell'anno non è complessa da immaginare: "Con le tendenze attuali le domande potrebbero superare il milione entro la fine dell'anno".

La maggioranza di coloro che chiedono asilo in Europa sono siriani, afghani, venezuelani, turchi e colombiani. Parliamo di un gruppo di nazionalità da cui arriva il 44% delle domande, praticamente la metà del totale. Di tutti i rifugiati, invece, 4 milioni sono ucraini. Tornando al dato generale, invece, risulta che sia il più alto numero di richieste dal 2015-2016. Parliamo di anni fortemente condizionati dal conflitto in Siria, che ha fatto aumentare il flusso di rifugiati in Europa. All'epoca le domande furono 1,3 milioni nel 2015 e 1,2 milioni l'anno successivo. Nel 2022, invece, sono state poco meno di un milione: circa 995mila.

Secondo l'Euaa, la Germania è il Paese che ha ricevuto il maggior numero di domande d'asilo, il 30% del totale. In pratica una persona su tre che chiede lo status di rifugiato in Europa, fa domanda a Berlino. Segue la Spagna con il 17% e la Francia con il 16%. A riprova del fatto che anche gli altri Paesi europei subiscono la pressione dei flussi migratori, non solo l'Italia.

L'agenzia, nel suo report, dice che a causa di questo aumento molti Paesi europei "sono sotto pressione nel trattare le domande" e che il numero di fascicoli in attesa di decisione è aumentato del 34% rispetto al 2022. Insomma, più richieste e tempi più lunghi. Inoltre il 41% delle domande di prima istanza ha ricevuto una risposta positiva.