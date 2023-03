L’Anpi ha negato la sua tessera al vicesindaco di Alassio perché iscritto a Fratelli d’Italia Angelo Galtieri si è iscritto a Fratelli d’Italia recentemente e, al momento del rinnovo della tessera dell’Associazione nazionale partigiani italiani, si è visto rifiutare la richiesta.

A cura di Tommaso Coluzzi

Si sfoga con una lunga lettera aperta sui social, Angelo Galtieri, vicesindaco di Alassio, in provincia di Savona, che da poche settimane si è iscritto a Fratelli d'Italia. Correrà alle prossime elezioni amministrative per essere rieletto a sostegno del candidato sindaco di centrodestra, nelle fila del partito di Giorgia Meloni, ma vorrebbe comunque mantenere la sua tessera associativa dell'Associazione nazionale partigiani italiani, che rinnova dagli anni '90. Niente da fare però: "Spiace apprendere da una lettera, consegnata brevi mani, che la tessera associativa Anpi per l’anno in corso mi è stata respinta con motivazioni estremamente fumose, su indicazione della segreteria nazionale".

"Poiché nessuna indicazione è riportata in merito ad una violazione dello Statuto o del regolamento, si conforma un evidente atto di arroganza giuridica e morale che mai dovrebbe appartenere ad un ente che si dichiara democratico e tutore delle libertà, contrario a qualsiasi forma di tirannia ed assolutismo – scrive Galtieri sui suoi social – Questa arroganza intellettuale, con radici molto profonde, aveva già nel 1948 portato alla scissione dall’Anpi i partigiani di matrice cattolica che fondarono la Federazione italiana volontari della libertà, a cui aderirò per continuare a testimoniare i miei valori anticomunisti e antifascisti".

"La questione finisce oggi perché non sono interessato ad alimentare inutili polemiche anacronistiche e strumentali a delegittimare solo quanti vogliono avviare un percorso politico in un’area di destra moderna – continua il vicesindaco – Tale percorso è stato già tracciato proprio dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, nei giorni scorsi, ha dichiarato che ‘la destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti-ebraiche'".