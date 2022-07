Lampedusa, 600 migranti trasferiti a Porto Empedocle: oltre 1000 rimangono nell’hotspot al collasso Oggi 600 migranti sono stati trasferiti dall’isola a Porto Empedocle a bordo di una nave della Marina militare. l momento nell’hotspot di Lampedusa rimangono comunque 1.183 persone.

A cura di Annalisa Girardi

Immagine di repertorio.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Emergenza immigrazione ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sono iniziati i primi trasferimenti per svuotare l'hotspot di Lampedusa, da giorni in condizioni estremamente critiche a causa del sovraffollamento. Oggi 600 migranti sono stati trasferiti dall'isola a Porto Empedocle a bordo di una nave della Marina militare (di questi però 150 hanno ricevuto un provvedimento di espulsione e dovranno quindi lasciare l'Italia entro qualche giorno). Al momento nell'hotspot di Lampedusa rimangono comunque 1.183 persone, mentre la capienza massima è circa di 350 posti.

Le persone trasferite dall'hotspot di Lampedusa non resteranno tutte a Porto Empedocle. Alcune si fermeranno in Sicilia, altre verranno dislocate nella penisola. Ieri il prefetto di Agrigento, Maria Rita Cocciufa, ha condotto un lungo sopralluogo all'hotspot dopo aver incontrato tutti gli enti che si occupano della gestione della struttura. "Se non lunedì, al massimo martedì, completeremo i trasferimenti. Lavoriamo alacremente e continueremo a farlo. È stata fatta già, d'intesa con il Comune, una raccolta straordinaria di rifiuti presenti all'hotspot e naturalmente verrà ripulito ulteriormente", ha detto.

Non sono chiaramente mancate le polemiche politiche. Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha annunciato di "andare a Lampedusa il prima possibile". Per poi aggiungere: "Prendo invece atto che a fronte di una emergenza sanitaria e umanitaria, con l'hotspot al collasso, Lamorgese avrà tempo di vedere il sindaco solo alla fine del mese".

In realtà il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, aveva specificato lui stesso: "Sono in contatto costante con la Prefettura di Agrigento e con il ministero dell'Interno che hanno manifestato la massima collaborazione. Il ministro Lamorgese ha dato disponibilità ad incontrarmi di persona e sono stato io, anche sulla base della disponibilità del segretario comunale, a scegliere la data di fine mese".