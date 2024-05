video suggerito

L'Agcom dice che Fratelli d'Italia è il partito con più 'tempo di parola' sui tg della Rai A poche settimane dalle elezioni europee, in piena campagna elettorale, Fratelli d'Italia è il partito con il più alto tempo di parola sui tg della Rai. A riportarlo è l'Agcom nella sua analisi sul pluralismo politico-istituzionale in televisione che Fanpage.it ha avuto modo di visionare. Ecco che cos'è emerso.

A cura di Giulia Casula

Sarà pur vero che Giorgia Meloni, come lei stessa ha dichiarato, "è il premier meno presente in tv", ma Fratelli d'Italia è certamente il partito con più spazio di parola sui telegiornali della Rai. A certificarlo è l'Agcom, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni all'interno della sua analisi sul pluralismo politico-istituzionale in televisione condotta nei giorni tra il 28 aprile e l'11 maggio e che Fanpage.it ha avuto modo di visionare.

A ridosso delle elezioni europee, nelle edizioni del Tg1 il tempo di parola concesso a Fratelli d'Italia, (cioè "il tempo in cui il soggetto politico/istituzionale parla direttamente in voce") risulta il più alto tra le diverse forze politiche. È al 26,6%, seguito dal Partito democratico (al 19,9%), Movimento 5 Stelle (al 13,6%), Lega (12,8%) e Forza Italia (10%). Le percentuali aumentano se si va a guardare le rilevazioni sui telegiornali delle altre due reti nazionali, Rai 2 e Rai 3. Sul Tg2, infatti, il tempo di parola di Fratelli d'Italia è del 27,3%, mentre quello del Pd, primo partito d'opposizione, risulta al 19,3%. Ancora, le edizioni del Tg3 dedicano a FdI uno spazio pari al 29,4% rispetto al 17,5% del Partito democratico.

Il confronto con Mediaset

Un'anomalia che riguarda principalmente le tre reti di servizio pubblico. Dando uno sguardo ai dati relativi ai telegiornali Mediaset, principale competitor della Rai, la situazione appare più diversificata. Se sul Tg4 lo spazio occupato dal partito della premier è del 15% rispetto al più alto 23% del Pd, sul Tg5 FdI risulta nuovamente primo con il 24,8% di tempo di parola. Su Studio Aperto invece, il telegiornale in onda su Italia 1, ad avere maggior spazio è il partito di Elly Schlein con un 20,6%, ben distanziato da Fratelli d'Italia (12,7%) che addirittura risulta sotto Movimento 5 Stelle (15,8%) e Lega (13,3%)

Le percentuali variano poi a seconda che si consideri il tempo di parola o quello di notizia. In quest'ultimo caso il monitoraggio dell'Agcom sui telegiornali delle tre reti Rai, mostra il Partito democratico totalizzare il 24%, 20% e 22% (rispettivamente su Tg1, Tg2 e Tg3) mentre Fratelli d'Italia raccoglie valori più bassi, attorno al 15%. Occorre precisare, però, che il tempo di notizia non corrisponde allo spazio in cui il politico parla direttamente, ma bensì a quello "dedicato dal giornalista all’illustrazione di un argomento/evento in relazione ad un soggetto politico/istituzionale".

Anche sui programmi extra-tg della Rai FdI ha più tempo di parola

Anche per quanto riguarda il tempo di parola riservato dai cosiddetti "programmi extra-tg" sulla Rai, il trend è analogo a quello riscontrato per i telegiornali: Fratelli d'Italia si conferma il partito con più spazio sia sulla prima rete, che su Rai 2 e Rai 3. Dati, insomma, che sembrerebbero avvalorare le tesi dei partiti d'opposizione che da mesi ormai parlano di "Tele-Meloni". Non la pensa allo stesso modo la Presidente del Consiglio che negli scorsi giorni ha dichiarato: ‘Sento da settimane parlare di Tele-Meloni. E allora sono andata a vedere i dati dell'osservatorio di Pavia per vedere se per caso ci fosse uno squilibrio ed emerge che ‘sono il premier meno presente' nel confronto con gli Mario Draghi, Giuseppe Conte, Paolo Gentiloni e Matteo Renzi.