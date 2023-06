La sanità in piazza, Landini: “Basta tagli, ci mobiliteremo”. Presenti anche Schlein e Conte “Siamo in piazza perché vogliono difendere il diritto alla salute, anche sul lavoro, e chiedere il rilancio del Servizio sanitario nazionale. Basta tagli”: lo ha detto il segretario della Cgil Maurizio Landini alla manifestazione organizzata a Roma per difendere salute e sanità. Presenti anche Elly Schlein e Giuseppe Conte.

A cura di Annalisa Girardi

In piazza per difendere la sanità. "La Cgil e un centinaio un di associazioni, giovani e pensionati, sono in piazza perché vogliono difendere il diritto alla salute, anche sul lavoro, e chiedere il rilancio del Servizio sanitario nazionale. Basta tagli", ha detto Maurizio Landini, in testa al corteo che ha sfilato per le strade della capitale per la salute e la sanità. Dal palco della manifestazione poi il segretario della Cgil ha ribadito: "Per noi questa giornata è l'inizio di una mobilitazione, di una battaglia perché vogliamo portare a casa risultati. Abbiamo detto che è ora di cambiare strada: può essere il nostro slogan. Basta tagli sulla sanità. Basta precarietà".

Landini ha definito come una "vergogna" le lunghissime liste d'attesa per le prestazioni mediche. Per poi lanciare un appello al governo perché si intervenga sulla carenza dei medici aprendo una stagione di assunzioni. "Dobbiamo proseguire il nostro impegno in ogni territorio e luogo di lavoro. Abbiamo intenzione di durare nel tempo per cambiare le cose. Qui in piazza ci sono tante persone che vogliono far funzionare il Paese e garantire il diritto alla salute. Per noi non è una testimonianza, non è che l'inizio di una mobilitazione, di una battaglia. Vogliamo portare a casa di risultati".

Quindi, rivolgendosi al governo: "A noi non servono tavoli per dire che esistiamo, vogliamo risolvere i problemi di questo Paese e delle persone". Landini ha concluso il suo intervento ricordando che il 30 settembre è in programma una nuova manifestazione. "Proseguiremo la nostra battaglia in difesa dei diritti fondamentali del Paese, dalla salute alla scuola e al lavoro contro chi pensa che tutto si risolve cambiando la Costituzione : il 30 settembre quindi saremo di nuovo qui allargando la partecipazione. E lo diciamo con chiarezza: abbiamo sempre difeso la Costituzione sia con la destra di Berlusconi sia con il centro sinistra di Renzi e non permetteremo neanche a questo governo di poterla cambiare e questo non per interessi di parte ma per la democrazia ed il valore dell'antifascismo e della giustizia sociale in cui crediamo".

Alla manifestazione erano presenti anche diversi esponenti dell'opposizione. Tra cui Elly Schlein e Giuseppe Conte. I due si sono incontrati vicino al palco e hanno scambiato qualche battuta salutandosi calorosamente. "È in corso un percorso, ci sono dei temi che non ci vedono pienamente convergenti, è abbastanza evidente ed è inutile ribadirlo ogni volta. Ma c'è un dialogo che coltiveremo con grande responsabilità, lealtà, mantenendo alta l'asticella", ha commentato Conte, parlando di una possibile intesa con il Pd.

Per poi aggiungere: "Siamo vicini ai cittadini, il diritto alla salute è fondamentale, siamo vicini al personale sanitario. Sembra che non abbiamo tratto alcuna lezione dalla pandemia, e lo stiamo vendendo con i fondi del Pnrr che rischiano di non essere spesi. Non accetteremo che, come nella legge di bilancio, che la sanità continui a fare la Cenerentola, stiamo tornando ai momenti peggiori del passato".

Elly Schlein, da parte sua, ha commentato: "Siamo felici di partecipare a questa piazza. Una battaglia che ci sta molto a cuore,su cui anche il Pd si sta mobilitando perché mancano le risorse, il governo sta scegliendo i tagliare i servizi alle persone. Le liste di attesa sono troppo lunghe, manca il personale, mancano medici di base, non vediamo l'attenzione che serve sulla cura delle persone".