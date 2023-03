La Russa dice che nell’attentato di via Rasella i partigiani volevano il comunismo e uccisero dei musicisti, non dei nazisti Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha dichiarato che nell’attentato di via Rasella a Roma – da cui derivò l’eccidio delle Fosse Ardeatine a opera dei soldati nazisti – i partigiani uccisero solo dei musicisti pensionati pur conoscendo il rischio di rappresaglia. E ha aggiunto che il 25 aprile renderà omaggio ai partigiani, anche se quelli comunisti “non volevano l’Italia libera”.

"Via Rasella è stata una pagina tutt'altro che nobile della Resistenza" perché i partigiani uccisero dei musicisti "semipensionati" e non dei soldati nazisti. Fanno discutere le parole – storicamente false – di Ignazio La Russa, presidente del Senato, in un'intervista a Libero. L'attentato di via Rasella fu un'azione condotta da partigiani romani il 23 marzo 1944, in cui morirono 33 soldati tedeschi e due civili italiani. Per quanto vi sia un dibattito storiografico, diverse fonti hanno chiarito che i morti non erano certamente dei "semipensionati" ma dei soldati in piena età da combattimento. La risposta dei militari nazisti fu l'eccidio delle Fosse Ardeatine: 335 uomini uccisi, tra cui anche ebrei, antifascisti e partigiani.

Quest'anno, nella commemorazione dell'eccidio, ha creato una polemica il fatto che la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non abbia mai parlato di fascismo e abbia detto che le vittime vennero uccise "solo perché italiane". Per La Russa quello a Meloni è stato "un attacco pretestuoso", perché "tutti sanno che i nazisti hanno assassinato detenuti politici, ebrei, antifascisti e persone rastrellate a caso, ovviamente non gente che lavorava con loro".

Il presidente del Senato è poi andato oltre, criticando i partigiani che condussero l'attentato di via Rasella: "L'attentato di via Rasella non è stata una delle pagine più gloriose della Resistenza partigiana, quelli che i partigiani hanno ucciso non erano biechi nazisti delle SS ma una banda musicale di semipensionati, altoatesini (in quel momento mezzi tedeschi, mezzi italiani), sapendo benissimo il rischio di rappresaglia al quale esponevano i cittadini romani, antifascisti e non".

Tra le numerosi fonti storiche e giuridiche, anche una sentenza della Cassazione nel 2007 ha affermato il contrario: non è mai stata smentita la versione di Rosario Bentivegna, trai partigiani organizzatori, secondo cui "si trattava di soggetti pienamente atti alle armi, di età ricompresa tra i 26 ed i 43 anni", dotati "di sei bombe e di ‘machine pistolen'".

Osvaldo Napoli, esponente di Azione, ha ricordato la sentenza e attaccato La Russa: "Il presidente del Senato insiste nell'operazione di voler riscrivere la storia, con grave danno per la credibilità dell'Italia e delle sue istituzioni delle quali, è bene ricordarlo, egli è espressione rilevante". Una critica è arrivata anche dal capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia: "È grave che che il presidente del Senato, seconda carica di uno Stato nato dalla Resistenza e dalla guerra di liberazione, parli di via Rasella e della lotta partigiana nel modo in cui lo ha fatto. Siamo di fronte a un esempio di revisionismo storico che, inoltre, sposa il punto di vista dei fascisti. Mi dispiace per La Russa ma non è accettabile mettere sullo stesso piano i partigiani che combattevano per liberare l'Italia e i nazifascisti". Arturo Scotto, deputato e coordinatore di Articolo 1, ha definito: "Indegno e vigliacco" l'intervento di La Russa.

Il presidente dell'Anpi, Gianfranco Pagliarulo, ha dichiarato: ""Le parole di La Russa sono semplicemente indegne per l’alta carica che ricopre e rappresentano un ennesimo, gravissimo strappo tesa ad assolvere il fascismo e delegittimare la Resistenza". Ha poi spiegato: "Il terzo battaglione del Polizeiregiment colpito a via Rasella mentre sfilava armato fino ai denti stava completando l’addestramento per andare poi a combattere gli Alleati e i partigiani". Dopo la presidente del Consiglio, "anche il Presidente del Senato fa finta di ignorare che non furono i soli nazisti a organizzare il massacro delle Fosse Ardeatine, perché ebbero il fondamentale supporto di autorità fasciste italiane".

Il 25 aprile? "L'ho festeggio, ma i partigiani comunisti non volevano l'Italia libera e democratica"

Mentre il governo affronta l'ennesimo scivolone sul rapporto con il fascismo, si avvicina il 25 aprile. La Russa nell'intervista ha affermato: "Non sarà il primo che celebro, sono andato da ministro della Difesa a rendere omaggio al monumento dei partigiani, ho portato un mazzo di fiori a tutti i partigiani, anche a quelli rossi", cioè comunisti, che "come è noto non volevano un'Italia libera e democratica ma volevano un'Italia comunista, perché avevano il mito della Russia comunista. Chi muore per un'idea e per una scelta ideale, non può mai essere oggetto di avversione".