La Russa alla corsa per la Memoria: “Contro antisemitismo bisogna esserci, sono qui per testimoniare”

A cura di Annalisa Girardi

"Sono qui con i miei amici della comunità ebraica milanese. Ed essere qui è già di per sé un messaggio". Anche il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha partecipato alla manifestazione Run for Mem a Milano, una corsa organizzata dall'Unione delle comunità ebraiche italiane in occasione della Giornata della Memoria. "Sono sufficienti le parole già pronunciate per il resto conta di più esserci, esserci vale più di mille parole. Contro l'antisemitismo e anche contro l'antisionismo, per la vita e l'esistenza di Israele", da detto il cofondatore di Fratelli d'Italia.

La corsa è partita simbolicamente dal Memoriale della Shoah, per poi sondarsi tra l'ex hotel Regina, vecchia sede del comando nazista, alla sinagoga di via della Guastalla, toccando diverse pietre di inciampo. "Se la mia presenza qui è una scelta? No, perché una scelta presuppone che ci siano almeno due opzioni. In questo caso c'era poco da scegliere, c'era da testimoniare e basta", ha aggiunto La Russa.

Il presidente di Palazzo Madama, lo scorso 26 gennaio, aveva celebrato la Giornata della Memoria, affermando: "Tutti abbiamo il dovere di non dimenticare e di far conoscere soprattutto alle generazioni più giovani il dramma e le atrocità che subirono gli ebrei, a partire dall'infamia delle leggi razziali italiane". Un mese prima La Russa era finito al centro delle polemiche per aver celebrato l'anniversario della nascita del Movimento sociale italiano, partito di ispirazione neofascista.

"Senza la memoria non c'è mai la certezza che non vi sia la ripetizione di gesti odiosi. È necessario guardare al presente e al futuro con la doverosa attenzione verso ogni forma di razzismo e di antisemitismo che non può e non deve mei più trovare cittadinanza in nessuna parte del mondo e, per quanto ci riguarda, nella nostra Patria", aveva infine detto qualche giorno fa La Russa in Senato.