La rivendicazione di Matteo Salvini: "Sono sovranista, non è mica una parolaccia" "Io sono sovranista, non è mica una parolaccia. Questo 2024 è un anno di rinascimento, di risorgenza, perché se cambiano Unione europea a giugno e Stati Uniti a novembre dai venti di guerra si vedrà la pace": lo ha detto Matteo Salvini alla scuola di formazione politica della Lega.

A cura di Annalisa Girardi

Matteo Salvini rivendica la sua natura politica: "Sono sovranista, non è mica una parolaccia". E tira le somme dell'evento di Identità e Democrazia, sottolineando di aver avuto la sensazione di appartenere a una squadra. Parlando alla scuola di formazione politica della Lega, il vicepremier ha detto: "A volte hai la sensazione di avere contro il mondo, ma poi quando esci ti rendi conto che ci sono altri che hanno un'idea di mondo che assomiglia alla tua. Il rischio è vivere in un microcosmo per cui ti consumi e arrivi a fine giornata stanco, magari incazzato e non vedi l'uscita. Giornate come ieri ti fanno capire che il seme se innaffiato da frutti".

E ancora: "Questo 2024 è un anno di rinascimento, di risorgenza, perché se cambiano Unione europea a giugno e Stati Uniti a novembre dai venti di guerra si vedrà la pace".

Salvini, nel suo intervento, ha toccato diversi altri temi, come ad esempio quello delle proteste degli agricoltori. In una nuova frecciata a Bruxelles ha affermato: "Io ringrazio gli agricoltori e i trattori perché hanno portato l'Ue ad arrendersi e a calarsi le brache". In tema di politica estera ha ribadito la critica al presidente francese Emmanuel Macron – che dal palco di ID aveva definito un "guerrafondaio" – e alle sue dichiarazioni per cui l'Europa dovrebbe essere pronta alla guerra: "Io non ce l'ho con Macron ma un'Europa che parla di mandare i suoi soldati al massacro fuori dai confini è contro i principi della comunità europea. Dovremmo invece lavorare per difenderci dai terroristi islamici", ha detto.

Per poi concludere parlando dell'unità del governo di centrodestra, smentendo le ricostruzioni e i retroscena giornalistici che descrivono Salvini come sempre più in contrasto con gli altri leader di maggioranza, in particolare con la presidente del Consiglio, Giorgia meloni: "Questo governo andrà avanti per tutti e cinque gli anni. E se lavoreremo bene, come per gli affitti, faremo cinque più cinque", ha tagliato corto il segretario del Carroccio.