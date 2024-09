La reazione di Maria Rosaria Boccia all’intervista di Sangiuliano al TG1: “Iniziamo a dire bugie”

video suggerito

A cura di Ida Artiaco

"Iniziamo a dire bugie!". "Su questo terreno non sono ricattabile…". Con due storie pubblicate sul proprio account Instagram Maria Rosaria Boccia ha commentato quasi in diretta l'intervista rilasciata dal ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, al TG1.

L'imprenditrice campana già nel pomeriggio aveva fatto intendere che avrebbe parlato delle dichiarazioni del Ministro, sempre via social, pubblicando l'immagine di una confezione di pop corn e la frase: "Tutto arriva per chi sa aspettare".

Nel corso dell'intervista al TG1, Sangiuliano, oltre a far sapere di aver presentato le sue dimissioni alla premier Giorgia Meloni, che le ha respinte, ha ribadito che "mai un euro del ministero è stato speso per Boccia, ho pagato io. Il rapporto – ed è una vicenda privata – era di tipo affettivo. Mi pesa parlare di questo. Non ho usato impropriamente il denaro pubblico, su questo non sono ricattabile".