La quarantena per i non vaccinati viene ridotta da 10 a 5 giorni Viene ridotta da 10 a 5 giorni la quarantena per i non vaccinati entrati in contatto con un positivo. Lo ha comunicato il ministero della Salute con una circolate.

A cura di Annalisa Girardi

Il ministero della Salute, tramite una circolare, ha aggiornato le regole della quarantena per i non vaccinati. Per chi non ha ancora ricevuto il vaccino o ha completato il ciclo primario da oltre quattro mesi, la quarantena dopo contatto stretto con positivo viene ridotta da 10 a 5 giorni.