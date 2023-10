La Nato svolgerà un’esercitazione nucleare in Italia la prossima settimana: cos’è Steadfast Noon La prossima settimana scatterà l’esercitazione annuale Steadfast Noon, con cui la Nato testa la propria deterrenza nucleare: si terrà in Italia, Croazia e nel mar Mediterraneo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Un'esercitazione nucleare tra Italia, Croazia e mar Mediterraneo. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha annunciato che l'appuntamento annuale di Steadfast Noon si terrà la prossima settimana. Si tratta di un test per verificare la deterrenza nucleare dell'Alleanza Atlantica, che si svolge tutti gli anni – più o meno in questo periodo – e non comporta, ovviamente, l'utilizzo di armi atomiche. "Si tratta di un addestramento di routine che si ripete ogni ottobre – ha spiegato Stoltenberg al termine della riunione dei ministri della Difesa Nato – servirà a garantire la credibilità, l'efficacia e la sicurezza della nostra deterrenza nucleare e a mandare il chiaro segnale che la Nato protegge e difende tutti i suoi alleati".

Cos'è e come funziona l'esercitazione nucleare Steadfast Noon

Steadfast Noon, letteralmente mezzogiorno costante – in opposizione alla mezzanotte considerata simbolo dell'apocalisse nucleare – è un'esercitazione militare che si tiene tutti gli anni. Non si conoscono, per ovvie ragioni, i dettagli dell'operazione, ma è noto che coinvolgerà decine di aerei da guerra dei Paesi Nato. Solitamente l'esercitazione viene gestita da Usa, Regno Unito e Francia, i Paesi che hanno la bomba atomica. L'obiettivo è testare la capacità di deterrenza nucleare dell'alleanza, utilizzando perciò i mezzi che – eventualmente – potrebbero intervenire in caso di un conflitto atomico, senza usare però armi vive.

Il messaggio della Nato e di Stoltenberg: "Israele non è solo"

"Israele non è solo – ha detto Soltenberg al ministro della Difesa di Tel Aviv – e ha il diritto di difendersi con proporzionalità da questi atti di terrore ingiustificabili". Durante la riunione, i Paesi Nato "hanno chiarito che nessuna nazione o organizzazione deve cercare di trarre vantaggio dalla situazione o di inasprirla". Alcuni Stati dell'alleanza "hanno spiegato che stanno fornendo un sostegno pratico a Israele".