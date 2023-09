La mostra fotografica che si interroga sul significato dell’Europa: “Risposte mai prevedibili” Una mostra fotografica, allestita a Roma presso lo spazio Esperienza Europa – David Sassoli, si interroga sul significato dell’Europa per i suoi stessi cittadini. Le risposte, mentre ci avviciniamo alle prossime elezioni europee, sono quanto mai fondamentali per capire le sfide future del Vecchio Continente.

A cura di Annalisa Girardi

Credits: Parlamento Ue

"Che cos'è per te l'Europa?". È questa la domanda a cui cerca di rispondere la mostra fotografica allestita presso lo spazio romano "Esperienza Europa – David Sassoli", dell'artista Lisa Borgiani, che dal 2019 viaggia tra le principali città europee e chiede a ogni persona ritratta quale sia – per lui o lei – il significato di Europa.

La mostra, inaugurata lo scorso 6 settembre, potrà essere visitata fino al prossimo 14 ottobre 2023. Le immagini arrivano da Atene, Berlino, Milano, Roma, Parigi, Budapest, Riga,Vilnius, Tallinn, Strasburgo, Madrid, Dresda, Bonn, Gubin, Malta e nell'isola di Ventotene: sono oltre 1.200 ritratti che, insieme all'ambiente circostante immortalato, raccontano uno spaccato di Europa.

Mentre si avvicinano le prossime elezioni europee del 2024, un appuntamento fondamentale viste le sfide senza precedenti che si trova ad affrontare il Vecchio Continente, questa mostra è un'occasione per riflettere sul significato dell'Europa, delle aspettative e delle critiche che le vengono mosse dai suoi stessi cittadini.

"Raccontare cos’è l’Europa per chi la vive, con il passare del tempo, è diventato molto più di un progetto fotografico: una vera e propria missione! Le risposte che ricevo non sono mai prevedibili e tra loro diversissime", ha raccontato a Fanpage.it l'autrice della mostra, Lisa Borgiani. Per poi sottolineare come per lei l'Europa sia "una sorpresa continua, anche grazie a questo percorso artistico alla ricerca di sentimenti attraverso il dialogo tra immagini e parole che, nella sua prima esposizione romana, è stato in grado di portare alla luce emozioni indescrivibili a parole, ma di grande aiuto per il lavoro che porto avanti ormai dal 2019 attraverso la mia macchina fotografica".

Secondo Antonio Parenti, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Ue, "questo progetto fotografico offre un vero e proprio viaggio attraverso i diversi punti di vista, città e culture che rendono l’Europa unica". A Fanpage.it Parenti ha aggiunto: "Io stesso non ho potuto fare a meno di chiedermi cosa rappresenta per me, oggi, l'Europa. Per il mio incarico nell'Ue, la risposta più immediata è Responsabilità. Nei confronti di chi mi circonda, condivide le mie stesse speranze e contribuisce con piccoli gesti quotidiani a un futuro migliore".