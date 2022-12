La Manovra arriverà in Aula alla Camera mercoledì 21 dicembre, verso la fiducia giovedì Lo conferma la capigruppo: la Manovra è attesa nell’Aula della Camera mercoledì 21 dicembre alle ore 13. È probabile che venga posta la fiducia, che verrebbe quindi votata il giorno successivo. E così i tempi, anche per il Senato, sono strettissimi.

A cura di Annalisa Girardi

La Manovra arriverà nell'Aula della Camera mercoledì 21 dicembre alle ore 13. Le votazioni, però, non dovrebbero cominciare prima delle 16. È quanto emerge dalla conferenza dei capigruppo che si è svolta questa sere, dopo una giornata di polemiche sulle tempistiche (strettissime) della legge di Bilancio. Entro la fine dell'anno, con le feste di Natale di mezzo, la Manovra deve infatti ricevere il via libera da entrambi i rami del Parlamento: le opposizioni, però, accusano il governo di riscrivere continuamente delle misure, non lasciando all'Aula il tempo necessario per l'esame del testo.

È probabile che mercoledì pomeriggio il governo ponga la questione di fiducia sulla Manovra, che quindi potrebbe essere votata giovedì. Oggi sia il Partito democratico, che il Terzo polo, l'Alleanza di Verdi e Sinistra e il Movimento Cinque Stelle avevano accusato la maggioranza di non avere ancora trovato una quadra sulla Manovra e di trattenere il testo in commissione proprio per nascondere la mancanza di un provvedimento finito.

Giorgia Meloni, però, da parte sua ha rassicurato: "Noi andiamo avanti e mi sento di garantire che ci sarà una legge di bilancio nei tempi in cui deve esserci". E ancora, commentando le accuse dall'opposizione sulla possibilità che non vengano rispettati i tempi definiti dall'Unione europea: "Chi evoca l'esercizio provvisorio, cerca l'esercizio provvisorio. È qualcosa che loro vorrebbero".

Ad ogni modo, se l'Aula della Camera dovesse trovarsi a votare la fiducia giovedì, è probabile che l'ok definitivo sia previsto per venerdì, 48 ore prima del giorno di Natale. In tal caso, il passaggio della Manovra in Senato potrebbe avvenire la settimana dopo, tra il 27 e il 28 dicembre, così da avere il via libera definitivo entro la fine del 2022 ed evitare il rischio di scivolare in esercizio provvisorio dall'inizio del 2023.

Per esercizio provvisorio si intende il meccanismo che scatta nel caso in cui non si riesca ad approvare la Manovra entro la fine dell'anno. È definito dalla Costituzione, che recita: "L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi".