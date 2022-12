Il Parlamento litiga sulle tempistiche della Manovra, le opposizioni all’attacco: “Non è pronta” Non è ancora chiaro quando la Manovra arriverà in Aula alla Camera. E le opposizioni attaccano: “La legge di Bilancio non è pronta e la maggioranza perde tempo. Vogliono impedirci di lavorare”.

A cura di Annalisa Girardi

Alla Camera si discute ancora sulle tempistiche per l'arrivo della Manovra in Aula. I tempi stringono: entro il 31 dicembre entrambi i rami del Parlamento devono approvare la legge di Bilancio, che però al momento è ancora in commissione. Secondo l'agenda dei lavori, la Manovra sarebbe dovuta arrivare domattina in Aula, ma la capigruppo che si è riunita oggi per stabilire i temi di esame della legge si è conclusa in un nulla di fatto.

Il presidente di Montecitorio, Lorenzo Fontana, ha convocato una nuova capigruppo nelle prossime ore e vuole prima parlare con il presidente della commissione Bilancio. La maggioranza, da parte sua, insiste per chiudere entro la vigilia di Natale, mentre le opposizioni accusano di non avere sufficiente tempo a disposizione e di essere tagliate fuori dai lavori.

"Usano i tempi della commissione per farsi i fatti loro, per trovare la quadratura interna alla maggioranza, che non c'è", attacca la capogruppo del Partito democratico, Debora Serracchiani. "La verità è che la Manovra non è pronta. Non sono pronti con nulla e prendono tempo. Le uniche cose definite sono gli emendamenti delle opposizioni", rilancia Marco Grimaldi dell'alleanza di Verdi e Sinistra.

Anche Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva, denuncia: "Quel che sta accadendo non ha precedenti. Siamo al 19 di dicembre: non si è approvato un emendamento, non ci sono i pareri dei relatori e stanotte è sostanzialmente arrivata una Manovra sostitutiva". Il riferimento è all'ultimo pacchetto di modifiche depositato dal governo.

Serracchiani ha lanciato un appello a Fontana: "Abbiamo chiesto al presidente Fontana che si faccia carico di interloquire immediatamente con il presidente della commissione Bilancio, Giuseppe Mangialavori, per riconvocare un ufficio di presidenza della commissione prima delle 18,30".

E ancora: "Vogliamo lavorare alla Manovra, non possono impedirci di farlo. Ma al momento non ci sono le condizioni per stabilire in quale data la Manovra può arrivare in Aula. Quello che è certo è che sono saltate tutte le ipotesi fin qui previste. Stasera alle 24 avremmo dovuto dare il mandato al relatore: assolutamente non è possibile. Se tutto andrà bene probabilmente verrà dato nella giornata di domani, perché si sarà trovata spero una condivisione o perché la maggioranza avrà deciso di darglielo senza le opposizioni".