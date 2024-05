video suggerito

La lista di Santoro alle Europee è stata rigettata nella circoscrizione Nord Ovest Pace Terra e Dignità, la lista di Michele Santoro per le elezioni europee, è stata rigettata nella circoscrizione Nord Ovest. Il giornalista ha parlato di “un percorso ad ostacoli fatto di timbri, contro timbri e pratiche burocratiche varie, frutto di una legge assurda fatta per scoraggiare la partecipazione”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

La lista di Michele Santoro in corsa alle prossime elezioni europee è stata rigettata nella circoscrizione Nord Ovest. Pace Terra e Dignità, questo il nome della lista, è stata esclusa insieme ad altre otto tra quelle depositate. Non è ancora chiaro il motivo: alcune delle liste respinte non avevano presentato tutte le firme necessarie – ne servono almeno 15 mila per presentare una lista – ma quella del giornalista nelle Regioni del Nord Ovest ne aveva racconte oltre 19 mila. Il problema sembrerebbe comunque di ragione burocratica:

"Noi le firme le abbiamo raccolte ovunque e in abbondanza e sono più di centomila. Ora ci troviamo di fronte a un percorso ad ostacoli fatto di timbri, contro timbri e pratiche burocratiche varie, frutto di una legge assurda fatta per scoraggiare la partecipazione democratica – ha commentato Santoro – Intanto Sud e Nord Est hanno già ottenuto l'approvazione".

La lista Pace Terra Dignità è stata presentata martedì scorso presso la Corte d'Appello di Milano, con Santoro come capolista. Nella circoscrizione Nord Ovest erano stati inseriti 20 candidati. Tra le altre liste respinte c'è anche quella di Forza Nuova, con Roberto Fiore capolista, quella dei Pirati (legata al Partito Pirata europeo), Alternativa Popolare con capolista il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, e anche la lista Pensioni e Lavoro, che aveva raccolto solo tre firme in esplicita polemica con la normativa.

Come specificato anche da Santoro, la lista Pace Terra Dignità, oggi è stata contestualmente ammessa nella Circoscrizione Sud. Era stata depositata presso la Corte d'Appello di Napoli. Tra quelle accettate nel Mezzogiorno anche Alternativa popolare e Partito animalista-Italexit, entrambe rigettate invece nella circoscrizione Nord Ovest. Quella di Forza Nuova, invece, non è stata ammessa nemmeno nella circoscrizione Sud.

In tutte le circoscrizioni la lista di Santoro ha ottenuto oltre centomila firme. "I numeri raccolti dalla lista sono i seguenti: 19.701 le firme accumulate nella circoscrizione Nord-Ovest consegnate al Tribunale di Milano, seguite dalle 21.109 del Nord-Est depositate al Tribunale di Venezia. Si continua con le oltre 20.000 consegnate dalla circoscrizione Centro al Tribunale di Roma, seguite dalle 22.000 e più firme della circoscrizione Sud portate al Tribunale di Napoli. Infine, dalla circoscrizione Isole che comprende Sicilia e Sardegna e dove i giochi sono rimasti aperti fino all'ultima ora, sono stati oltre 17.000 i sottoscrittori che hanno siglato per la lista di Santoro, orgoglioso del risultato ottenuto fino a qui": si legge in una nota.