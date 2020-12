Oggi, 29 dicembre, l'Italia è ancora zona arancione, e resterà in questa fascia di rischio anche domani. Con il decreto del 18 dicembre nei giorni feriali compresi tra il 24 dicembre e il 6 gennaio valgono le regole per la zona arancione, in tutte le Regioni. Mentre nei giorni festivi e prefestivi le misure restrittive previste per l'intero territorio nazionale sono quelle della fascia di rischio più alta, quella rossa.

Come previsto dalla suddivisione in zone colorate anche oggi tutti i negozi sono aperti, non solo quindi quelli di beni essenziali o gli alimentari: possono alzare la saracinesca tutti i negozi che vendono articoli al dettaglio, compresi quelli che si trovano all'interno dei centri commerciali. Tutti i negozi resteranno aperti fino alle 21. Rimangono chiusi invece gelaterie, pasticcerie, pizzerie, bar e ristoranti, anche se è consentito l'asporto fino alle 22, il servizio a domicilio a qualsiasi ora.

Cosa si può fare oggi 29 dicembre

Si può uscire esclusivamente all'interno del proprio Comune, a meno che non ci siano comprovate ragioni di necessità, lavoro o salute. In ogni caso servirà sempre l'autocertificazione. Tra i motivi di necessità contemplati c'è anche la spesa in un Comune diverso dal proprio, se economicamente più conveniente. Ma non si può comunque uscire dalla Regione in cui ci si trova: il divieto di uscire dalla propria Regione è infatti scattato dal 21 dicembre, e resterà in vigore fino al prossimo 7 gennaio. Naturalmente è consentito sempre il ritorno presso la propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre, come era già previsto dal dpcm del 3 dicembre, è permesso il ricongiungimento di coppie che sono lontane per motivi di lavoro "ma che convivono con una certa frequenza nella medesima abitazione".

Resta sempre il divieto di circolazione notturna, con il coprifuoco dalle 22 alle 5. Solo per la notte di Capodanno il coprifuoco è esteso fino alle 7 del mattino.

Uscire fuori dal proprio Comune: le eccezioni

Anche se in zona arancione è vietato uscire da proprio Comune, se non per i suddetti motivi di necessità, salute o urgenza, è possibile muoversi da un Comune all'altro, sempre all'interno della propria Regione, anche per far visita ad amici, parenti e fidanzati. Bisogna però spostarsi al massimo in due persone, una sola volta al giorno, e nella visita possono essere compresi anche i figli minori di 14 anni e i soggetti disabili o non autosufficienti.

Un'ulteriore eccezione è prevista per chi vive Comuni con meno di 5mila abitanti, se la distanza da percorrere non è superiore ai 30 chilometri. Vietato comunque spostarsi verso un capoluogo di provincia. In questi casi si può uscire anche in più di due adulti.

Si può anche raggiungere la propria seconda casa, in tutto il periodo delle festività, a condizione che questa non sia in una Regione diversa da quella in cui ci si trova.

Si può fare sport?

In fascia arancione è consentito fare attività sportiva all'aperto, anche lontano dalla propria abitazione: si può per esempio fare una passeggiata in bicicletta o una corsa, ma sempre in solitaria e rispettando il distanziamento di almeno due metri dalle altre persone.