Insonnia, panico e ansia, la perizia sulla salute dell'ex ministro Sangiuliano dopo il caso Boccia Dopo il caso Boccia, Sangiuliano sarebbe in cura per lo stress provocato dallo scandalo che ha portato alle dimissioni dell'ex ministro. Un certificato medico attesterebbe la diagnosi di un "disturbo da stress" con conseguenti "insonnia, ansia e panico".

"Disturbo da stress". Sarebbe quanto diagnosticato dallo specialista che ha preso in cura l'ex ministro Gennaro Sangiuliano, dopo lo scandalo legato a Maria Rosaria Boccia.

Il giorno dopo la decisione del Senato di vietare l'utilizzo da parte dei magistrati della corrispondenza dell'allora ministro della Cultura – incluse le chat con l'imprenditrice – nell'ambito dell'inchiesta per peculato e rivelazione d'ufficio, un nuovo tassello si aggiunge all'affaire che ha agitato Palazzo Chigi.

A certificare i sintomi provocati dal caso che ha portato alle dimissioni di Sangiuliano ci sarebbe un referto medico, che parla di "ansia, insonnia e panico". L'ex ministro dunque, avrebbe deciso di farsi seguire da un professionista per lo stress provocato dalla vicenda.

Secondo quanto riferisce il Giornale che ha preso visione del certificato, l'ex titolare del Mic sarebbe seguito dal dottor Paolo Girardi, tra i massimi esperti della psichiatria italiana. Nel documento si attesterebbe che la salute del ministro sarebbe stata significativamente compromessa da quanto accaduto gli scorso mesi e dalla relazione con Boccia.

In particolare si parla di un disturbo da stress che sarebbe stato provocato dalle pressioni che Sangiuliano sostiene di aver ricevuto dalla donna. Inclusa l'aggressione fisica con cui Boccia gli avrebbe procurato una ferita sulla fronte e per cui l'ex ministro avrebbe deciso di denunciarla per violenza, minacce e lesioni personali.

Sulla questione del presunto litigio avvenuto quando i due si trovavano assieme a Sanremo lo scorso 16 luglio, proprio qualche giorno fa Report aveva diffuso una nuova foto del taglio sulla testa, che all'epoca dei fatti Sangiuliano aveva giustificato pubblicamente come conseguenza di una caduta in doccia.

Nel referto, che con ogni probabilità finirà tra i documenti che la difesa di Sangiuliano utilizzerà in Tribunale, si specifica che non si tratterebbe di un disturbo psichiatrico, bensì di un "malessere psicofisico", che avrebbe comunque causato ripercussioni all'ex direttore del Tg2 ma anche alla sua famiglia.

Dalla donna, finora, non è arrivata una replica su quanto emerso, ma nelle scorse ore, sul suo account Instagram Boccia ha pubblicato un breve video tratto dallo storico film Il Marchese del Grillo. Nella clip si vede Alberto Sordi pronunciare la celebre citazione: "Mi dispiace, ma io so' io… e voi non siete un cazzo!". Nella descrizione l'imprenditrice si è limitata a scrivere: "Senza parole!".