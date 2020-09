Raddoppia lo stipendio del presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, che passa da 62 mila euro a 150 mila all'anno. Un sostanzioso aumento, con effetto retroattivo, del tutto regolare e sancito dal decreto interministeriale firmato lo scorso 7 agosto dalla ministra del Lavoro, la Cinque Stelle Nunzia Catalfo, insieme al ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri. A comunicarlo è Repubblica, che sottolinea anche come lo stesso stipendio a 150 mila euro annuali sia riconosciuto anche al presidente dell'Inail. Ai vicepresidenti dei due istituti, invece, spettano 40 mila euro all'anno, che possono salire fino a 60 mila se hanno delle deleghe.

I consiglieri di amministrazione hanno invece diritto a un compenso di 23 mila euro ciascuno. Come anticipato, l'aumento avrà effetto retroattivo "con decorrenza dalla data di nomina del Presidente, del Vice Presidente e dei consiglieri di amministrazione Inps e di Inail". Tridico è in carica da maggio del 2019: ora gli spetterebbe quindi la differenza anche dei mesi scorsi, per un totale che si aggira intorno ai 100 mila euro. A quando riporta Repubblica, il Cda avrebbe deciso per l'aumento durante una riunione nel pieno del lockdown, passando poi la palla a Catalfo.

Come detto, quando venne nominato, Tridico (che all'inizio del mandato ebbe anche una breve coabitazione con il vicepresidente Adriano Morrone) percepiva 62 mila euro. Ora il suo compenso è aumentato del 50% rispetto al predecessore Tito Boeri. I revisori però vogliono vederci chiaro. Lo scorso 10 settembre hanno messo a verbale un'istanza di chiarimento, che avrebbe nel mirino non tanto l'aumento in sé quanto più la clausola di retroattività.