Inchiesta Bari, da Giorgia Meloni a Venditti e Paolo Bonolis: chi sono i politici e vip spiati dal bancario Si allarga la lista di politici e vip finiti nel mirino dell’ex dipendente di Intesa San Paolo. Dagli ex premier Mario Draghi e Matteo Renzi, passando per Giorgia Meloni e la sorella Arianna, fino a Paolo Bonolis e Antonello Venditti, ecco chi sono i personaggi noti spiati dal bancario. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

Si allarga la lista di politici e personaggi famosi finiti nel mirino dell'ex dipendente di Intesa San Paolo. Vincenzo Coviello avrebbe spiato almeno 200 volti noti negli oltre seimila accessi abusivi ai conti correnti di più di 3.500 clienti della banca. Il bancario di Bisceglie inoltre, avrebbe consultato anche i movimenti delle carte di credito e secondo alcuni quotidiani, avrebbe persino avuto accesso ai conti di altri istituti di credito.

Gli accessi sarebbero stati compiuti tra il 21 febbraio 2022 e il 24 aprile 2024 e a quanto risulta, non sarebbero stati scaricati file o altri documenti. Coviello si sarebbe limitato dunque, a consultare i conti dei clienti della banca, in alcuni casi per pochi minuti e una sola volta.

A ottobre 2023 una volta rilevate alcune anomalie da parte del sistema di controllo della banca, gli accessi non avrebbero più riguardato personalità pubbliche ma solo soggetti legati alla sfera personale e professionale dell'ex dipendente. Ora Coviello è indagato per accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato da parte della procura di Bari, che ha fatto scattare l'inchiesta dopo la segnalazione del reparto sicurezza di Intesa San Paolo e la denuncia di un correntista.

I pm baresi hanno disposto la perquisizione dell'abitazione dell'uomo a cui sono stati sequestrati pc, tablet, smartphone, hard disk e altri dispositivi. Dal canto suo Coviello sostiene di aver fatto tutto da solo, per mera curiosità, ma per gli inquirenti potrebbe aver agito in concorso con altri.

Da Giorgia Meloni a Paolo Bonolis, chi sono i vip e i politici spiati

La lista di personalità note al grande pubblico, i cui conti correnti sarebbero stati spiati da Coviello è lunga. Ci sono personaggi del mondo dello spettacolo come il regista Carlo Verdone, Gabriele Salvatores, l'attrice Luisa Ranieri, Paolo Bonolis, ma anche della musica come Antonello Venditti, Zucchero e Roberto Bolle. A questi si aggiungono campioni dello sport come Francesco Totti, Marco Tardelli o la pallavolista Paola Egonu.

E poi la politica, con una cinquantina di deputati, ma soprattutto la premier Giorgia Meloni, la sorella Arianna e l'ex compagno Andrea Giambruno, il presidente del Senato Ignazio La Russa, i ministri Guido Crosetto, Raffaele Fitto, Daniela Santanchè, i governatori Luca Zaia, Michele Emiliano e l'ex presidente della Puglia Nichi Vendola.

Nella galleria degli accessi anche ex presidenti del Consiglio come Mario Draghi, Matteo Renzi ed Enrico Letta. E ancora, l'ex Presidente della Consulta Giuliano Amato, Lapo Elkann, l leader di Azione Carlo Calenda, il generale Roberto Vannacci, gli ex 5stelle Luigi Di Maio , Alessandro Di Battista. Infine, esponenti delle forze dell'ordine e magistratura come il comandante generale della Guardia di Finanza Andrea de Gennaro e il Procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo.