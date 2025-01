video suggerito

In Italia 309 feriti per i botti di Capodanno, da Salvini a Bonelli: "Serve legge che li vieti" Il bilancio della notte di Capodanno in Italia conta 309 feriti, con un incremento rispetto all'anno precedente. Salvini e Bonelli chiedono di vietare i petardi, definendoli una pratica pericolosa e obsoleta.

A cura di Francesca Moriero

Nel giorno in cui l’Italia fa la conta dei danni e dei feriti provocati dai festeggiamenti di Capodanno, Matteo Salvini e Angelo Bonelli lanciano un avvertimento contro l’uso dei petardi e dei fuochi d’artificio: sia il segretario della Lega che il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, infatti, auspicano di porre fine a una consuetudine che, ogni anno, provoca un numero crescente di feriti.

I dati del Dipartimento di Pubblica Sicurezza relativi al 1° gennaio dipingono un quadro preoccupante: nonostante le restrizioni, il fenomeno non mostra segni di diminuzione. Quest’anno non si sono registrate vittime, ma il numero dei feriti è salito a 309, di cui 69 ricoverati, in aumento rispetto ai 274 feriti e 49 ricoveri dello scorso anno. Si contano poi altre 12 persone colpite da proiettili, in linea con i dati del 2024. Particolarmente allarmante è l’aumento dei minorenni feriti: quest’anno sono stati 90, contro i 64 dello scorso anno.

Da Salvini (Lega) a Bonelli (Avs) contro i botti di Capodanno

Durante una diretta sui social, il leader della Lega Matteo Salvini ha definito i dati di quest’anno un “record” negativo degli ultimi dieci anni, aggiungendo che “non è certo un modo intelligente di celebrare”. Rispondendo a un commento, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha dichiarato: “Basta con i petardi, 300 feriti sono un numero inaccettabile per il nostro Paese”.

Anche Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, ha commentato il bilancio della notte di San Silvestro. “Non si può continuare a ignorare il grave impatto di questa pratica: 309 feriti, di cui 30 solo a Roma e ben 90 bambini coinvolti. Sono stati sequestrati enormi quantitativi di esplosivi illegali in tutta Italia,” ha spiegato, evidenziando inoltre le difficoltà che i botti causano agli animali domestici. Bonelli, insieme al collega Devis Dori, ha proposto un disegno di legge per vietare l’uso dei petardi a Capodanno, con Dori come primo firmatario.

Secondo Bonelli, “i botti non sono una tradizione, ma un’abitudine da abbandonare. Abbiamo presentato una legge per vietare questa pratica pericolosa, che danneggia persone vulnerabili, bambini, la fauna selvatica, gli animali domestici e l’ambiente. Ci sono tanti modi alternativi per festeggiare. Questa abitudine diverte una minoranza, ma danneggia la maggioranza degli italiani, il 94% dei quali è contrario ai botti”.