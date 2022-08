Ilaria Cucchi a Fanpage.it: “Strumentalizzo mio fratello? La sua storia ora è simbolo di giustizia” “Mi verrà detto che strumentalizzo mio fratello per la candidatura. Ma sapete che vi dico? Io l’ho strumentalizzato Stefano e continuerò a farlo, perché la sua storia deve diventare un simbolo. Mi batterò perché il diritto alla giustizia venga sempre garantito”: lo dice Ilaria Cucchi, candidata alle elezioni con Sinistra e Verdi, in un’intervista con Fanpage.it.

A cura di Annalisa Girardi

"Mi candido con Sinistra e Verdi perché condividiamo un percorso, condividiamo delle battaglie, delle idee importanti che si rivolgono a tutti i cittadini, a partire dagli ultimi. Ho deciso di intraprendere questa battaglia per un motivo molto semplice, perché una battaglia l'ho già fatta. E ho vinto. Ma quella battaglia non deve essere finita lì, non deve essere fine a sé stessa": lo dice Ilaria Cucchi in un'intervista con Fanpage.it.

"Tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto per Stefano, ma non solo per Stefano. Mio fratello è diventato un simbolo di giustizia negata e dovrà diventare la voce di tutti coloro che quotidianamente in diverse situazioni vedono violati i propri diritti", spiega Cucchi. Per poi affermare che si batterà perché i diritti di tutti vengano sempre garantiti: "Lo farò a partire dalle carceri, che sono realtà terribili. Ma mi batterò anche per il diritto alla sanità, al lavoro, all'istruzione e alla giustizia, che molto spesso non viene garantito".

Proprio in merito alla giustizia afferma che "non è davvero giusta, non è davvero uguale per tutti, ma oggi è tale solo per chi se la può permettere". Invece, su un possibile futuro governo di centrodestra, secondo Cucchi "andiamo incontro ad anni terribili, dove la cultura per il rispetto per i diritti umani non verrà contemplato, lo vediamo già da tante dichiarazioni e prese di posizione, ma anche dal linguaggio usato". E ancora: "Ricevo quotidianamente attacchi dai leoni da tastiera, che il 99% delle volte vengono proprio da quello schieramento politico".

Infine, rispondendo a chi la accusa di strumentalizzare il fratello Stefano, ucciso in carcere mentre si trovava sotto custodia cautelare, Ilaria Cucchi conclude: "La mia storia fa paura, me ne rendo sempre più conto, perché sono stata quella che a testa alta nella verità e nel rispetto ha sfidato le istituzioni fino a costringerle ad ammettere che Stefano Cucchi era stato ucciso. Mi verrà detto che strumentalizzo mio fratello, ma in fondo mi viene detto da 13 anni. Ma sapete che dico? Io l'ho strumentalizzato Stefano e continuerò a farlo, perché la sua storia deve diventare un bagaglio collettivo. Non solo un monito, deve rappresentare la voce di tutti".