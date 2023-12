Il Superbonus non sarà prorogato dal governo Meloni nella Manovra: ora è ufficiale La questione Superbonus spacca la maggioranza. La Manovra dovrebbe arrivare in Aula al Senato la prossima settimana e Forza Italia ha tentato un ultimo blitz per chiedere una proroga per i condomini, ma il governo chiude a ogni possibilità.

A cura di Annalisa Girardi

Nessuna proroga del Superbonus. Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, è categorico e non ha alcuna intenzione di cedere alle pressioni di Forza Italia, che chiedeva di nuovo una proroga almeno fino a fine anno per i condomini. La Manovra dovrebbe arrivare in Aula la prossima settimana e nonostante sia stata blindata da più lati, nella stessa maggioranza c'è chi tenta la via della proroga.

"Va perseguito in modo duro chi ha abusato di questo strumento e addirittura ha truffato lo Stato. Ma al contempo noi ritieniamo che i cittadini e le aziende oneste che ora sono in difficoltà debbano poter avere una proroga, seppur contenuta, del Superbonus", ha detto il capogruppo azzurro a Montecitorio, Paolo Barelli, sottolineando che il governo dovrebbe tenere in considerazione la necessità dei cittadini onesti, permettendo loro di completare le opere. Anche il leader di Forza Italia, Antonio Tajani, ha ribadito che una proroga sul Superbonus per chi è già al 70% dei lavori "va fatta" e che "c'è anche il decreto Milleproroghe" su cui poter intervenire.

Un vertice tra Giorgia Meloni e i capigruppo di maggioranza ha provato a fissare le tempistiche per l'approvazione della Manovra, in modo da scongiurare slittamenti e stravolgimenti nel merito. Stanotte è stato depositato il pacchetto di emendamenti dei relatori, cioè Dario Damiani in quota Forza Italia, Guido Quintino Liris per Fratelli d'Italia ed Elena Testor per la Lega: in tutto si tratta di 17 proposte di modifica e tre sub-emendamenti agli emendamenti presentati dal governo, nello specifico all'articolo 33 sulle pensioni, relativo ai magistrati onorari, e due all'articolo 65 con il pacchetto sicurezza.

Insomma, la questione del Superbonus ha spaccato anche la maggioranza. Chi chiedeva un intervento del governo per concedere una proroga sottolineava come ci fossero ancora troppi lavori da concludere, soprattutto nei condomini. Il Corriere della Sera parlava di circa 13 miliardi di euro di lavori ancora incompleti. Sia Meloni che Giorgetti, però, hanno messo in chiaro più volte come la misura abbia pesato troppo sulle casse dello Stato per cui ogni proroga sia ora impensabile.