“Il sesso senza consenso è sempre stupro”: la posizione della commissione al Parlamento europeo la posizione adottata dalle commissioni Libertà civili e Diritti delle donne al Parlamento europeo, rispetto alla proposta di direttiva per contrastare la violenza di genere: senza consenso il sesso deve sempre essere considerato stupro.

A cura di Annalisa Girardi

Il sesso senza consenso deve sempre essere considerato come stupro. È la posizione adottata dalle commissioni Libertà civili e Diritti delle donne al Parlamento europeo, rispetto alla proposta di direttiva per contrastare la violenza di genere. Ciò che chiedono gli eurodeputati è di "aggiungere paura e intimidazione all'elenco dei fattori che precludono il libero processo decisionale" della vittima, ribadendo come "il consenso debba essere valutato tenendo conto delle circostanze specifiche".

È solo un primo passo, il testo ora dovrà essere approvato dalla plenaria di Strasburgo a luglio e dopodiché si dovranno aprire i negoziati con Consiglio e Commissione per un accordo finale. "Il sesso senza consenso è stupro, non esiste alcuna eccezione. Tutti i rapporti sessuali non consensuali devono essere considerati come stupro nella legge di ogni Stato membro dell'UE. Occorre affermarlo e ribadirlo senza alcuna esitazione né distinguo. Il voto di oggi rappresenta un tassello fondamentale nella lotta contro la violenza sulle donne", ha commentato Pina Picierno, referente del dossier sulla direttiva per il gruppo dei Socialisti.

"Per molti anni questo Parlamento ha chiesto una proposta di direttiva per affrontare questa emergenza e dopo mesi di lavoro abbiamo finalmente espresso una posizione forte per iniziare molto presto i negoziati con il Consiglio", ha aggiunto la vicepresidente del Parlamento europeo.

Gli eurodeputati chiedono anche che l'elenco delle aggravanti includa anche situazioni particolari della vittima, come lo stato di gravidanza, il disagio psicologico, l'essere vittima di tratta o in strutture per richiedenti asilo. Non solo: si definisce un'ampia gamma di "materiale intimo" che non può essere condiviso senza consenso e si chiede a tutti gli Stati membri che garantiscano assistenza legale alle vittime.

Nei Paesi dell'Unione si stima che una donna su tre abbia subito violenza fisica o sessuale, e che una su due abbia subito molestie. Numeri che mostrano come la violenza di genere sia radicata in Europa, un'emergenza da contrastare a livello strutturale.