“Il presidente Meloni incontra la presidente Von der Leyen”: lo strano uso degli articoli a Chigi Nel comunicato di Palazzo Chigi si legge che “il presidente Meloni” ha incontrato a Bruxelles “la presidente del Parlamento Ue Metsola” e “la presidente della Commissione Ue Von der Leyen”. Il maschile viene usato solo per la premier italiana.

A cura di Tommaso Coluzzi

Il presidente Meloni, la presidente Metsola, la presidente Von der Leyen e il presidente Michel. Continua a far discutere la scelta dell'articolo fatta da Palazzo Chigi per riferirsi a Giorgia Meloni, dopo che una nota ufficiale ai ministeri ha chiarito – la scorsa settimana – che bisogna rivolgersi a lei come "il Signor Presidente del Consiglio dei ministri". Poi "Signor" è stato successivamente eliminato. La scelta di utilizzare l'articolo maschile è chiaramente un messaggio politico, che ha suscitato critiche soprattutto dall'opposizione, ma anche da linguisti ed esperti. L'Accademia della Crusca ha chiarito che – in ogni caso – il maschile non è un errore, ma piuttosto una scelta ideologica.

Certo suona stonato, però, il comunicato diffuso ieri da Palazzo Chigi che – giustamente, dal suo punto di vista – continua a chiamare Giorgia Meloni al maschile: "Il Presidente Giorgia Meloni ha incontrato a Bruxelles la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel", si legge nella nota pubblicata anche sui canali social della Presidenza del Consiglio.

Dal profilo Facebook di Palazzo Chigi

Ieri, infatti, Meloni ha fatto il suo esordio in Europa, incontrando a Bruxelles prima Metsola, poi Von der Leyen e infine Michel. È stata una giornata fondamentale per la neopremier, che ha potuto fare il punto su tutte le questioni in sospeso: dall'immigrazione al nodo energia, passando per il conflitto in corso in Ucraina. In questa circostanza, però, la scelta politica di utilizzare il maschile per riferirsi a lei è tornata ancor più evidente: per Meloni viene utilizzato l'articolo "il", mentre per Metsola e Von der Leyen – entrambe donne come Meloni – l'articolo "la"; per Michel, infine, unico uomo del gruppo, il maschile "il", come per Meloni.