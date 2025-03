video suggerito

Il presidente della Campania Vincenzo De Luca contro Trump e Musk: "Simbolo della cafoneria al potere" Vincenzo De Luca critica aspramente la "cafoneria al potere", utilizzando esempi dalla politica internazionale, come il video di Trump, e dal contesto italiano, dove accusa sia il governo che l'opposizione di mancare di eleganza e garbo.

A cura di Francesca Moriero

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, con un video sui social, ha lanciato un attacco alla politica attuale, definendola caratterizzata dalla "cafoneria al potere". Secondo De Luca, questa fase storica è dominata dalla mancanza di garbo e rispetto, che in passato venivano considerati principi fondamentali della politica e della vita sociale. Parlando di esempi emblematici, De Luca ha fatto riferimento al video controverso su Gaza, pubblicato dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump, e alla figura di Elon Musk come simboli di questo fenomeno: "Si è aperta una nuova fase nella vita del mondo che potremmo caratterizzare come la fase della cafoneria al potere. Un pò dappertutto. Ovviamente il simbolo più rappresentativo della cafoneria al potere arriva questa volta dall'America". Secondo De Luca, queste figure, che hanno un'influenza globale, rappresentano un tipo di politica che non ha più spazio per l'educazione e la buona condotta, sostituendo il rispetto con un comportamento arrogante e spavaldo. "Ma non c'è nessuno al mondo che possa dire qualcosa a questo signore che sprofonda nei miliardi. Ma un pò di garbo di quello che nella vecchia Europa e nelle nostre vecchie famiglie si chiamava la buona educazione. Proprio niente", ha sottolineato con ironia, lamentando la totale assenza di quella che una volta veniva considerata una "condotta politica decente". De Luca ha poi anche sollevato la questione dell'influenza di queste figure sulla percezione della politica da parte delle nuove generazioni.

"Provo a immaginare qual è, lì, il volto della politica che arriva alle giovani generazioni", ha detto, mettendo in evidenza il pericolo che un simile comportamento possa diventare un modello per i più giovani, e che rischia di alimentare così un disprezzo per i valori minimi di rispetto.

La "cafoneria" anche in Italia

Non limitandosi alla politica internazionale, il presidente della Regione Campania, ha esteso la sua critica anche alla scena politica italiana, dove ci sarebbe la stessa tendenza alla cafoneria. Secondo lui, l'Italia è ormai un esempio perfetto di come il comportamento irrispettoso e il populismo abbiano contaminato entrambe le fazioni politiche: "Qui potremmo scrivere oramai una vera e propria enciclopedia. E devo dirvi che i capitoli di questa enciclopedia potrebbero essere riempiti fifty-fifty al cinquanta per cento governo, al cinquanta l'opposizione", ha dichiarato De Luca, riflettendo sul fatto che nessuna delle due parti si salvi insomma da accuse di cattiva educazione. L'ex governatore ha aggiunto che la politica italiana sembra essere ormai segnata dalla superficialità, con una continua ricerca di consensi basata su slogan e attacchi reciproci, piuttosto che su un dialogo costruttivo. "Noi viviamo questo sentimento di spaesamento, di estraneamento", ha detto, esprimendo il suo disorientamento per la situazione politica attuale. Nonostante ciò, De Luca ha ribadito l'importanza di concentrarsi su progetti concreti e reali, che possano davvero migliorare la vita delle persone: "Rimaniamo concentrati da modesti artigiani della politica sulle cose concrete, i progetti che poi cambiano la vita delle persone di carne e ossa".