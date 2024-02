Il presidente della Campania De Luca dà della stronza alla premier Meloni: “Superato ogni limite” Botta e risposta tra Giorgia Meloni e Vincenzo De Luca sull’autonomia differenziata: “Senza soldi non si lavora. Stronza, lavori lei”, ha detto il governatore del Pd, risponendo a Meloni, che lo invitava a lavorare invece di fare manifestazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Un violento scambio di battute si è registrato oggi tra il governatore della Campania Vincenzo De Luca e la premier Meloni. Il primo ha insultato la presidente del Consiglio, definendola "stronza". L'oggetto del contendere era ancora una volta l'autonomia differenziata, provvedimento considerato deleterio per il Sud da De Luca.

Meloni per prima ha attaccato il governatore dem, nel giorno in cui De Luca è sceso in piazza a Roma con i sindaci per manifestare contro la riforma del governo, approvata in Senato. "Devo ringraziare i presidenti di Regione", ha detto la presidente del Consiglio dalla Calabria, dove si trova per la firma dell'Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. "Tutti hanno capito il senso di quello che stiamo facendo – ha sottolineato Meloni – c'è stata una enorme collaborazione, tutti sono collaborativi salvo uno che non è molto collaborativo allo stato attuale. Rispetto per carità, neanche mi stupisce troppo, se si va a guardare il ciclo di programmazione 2014-2020 risulta speso il 24% della spesa, se invece di fare le manifestazioni ci si mettesse a lavorare forse si potrebbe ottenere qualche risultato in più".

"Meloni? Senza soldi non si lavora. Stronza, lavori lei", è la replica durissima del governatore alle parole della premier. Le reazioni da parte del centrodestra non si sono fatte attendere: "Una scena volgare e imbarazzante come mai si era vista: un presidente di Regione che insulta e prende a parolacce il presidente del Consiglio. Esprimo la mia più totale e incondizionata stima e solidarietà a Giorgia Meloni", ha dichiarato Luca Ciriani, ministro per i rapporti con il Parlamento. "Voglio sperare – ha aggiunto – che il Partito democratico tutto, partendo dalla sua segretaria Elly Schlein, faccia lo stesso, invitando anche Vincenzo De Luca ad una seria riflessione sul suo futuro, visto il ruolo che ricopre e le responsabilità e i doveri che questo stesso ruolo comportano".

Fratelli d'Italia ora pretende le scuse del governatore campano e le sue dimissioni: "De Luca chieda scusa e si dimetta per gli insulti sessisti rivolti oggi alla presidente Meloni. Offese da cui Schelin dovrebbe prendere le distanze. Quanto messo in scena oggi dal governatore dem della Campania è un fatto irrispettoso delle istituzioni. Si presenta a Roma pretendendo di parlare con la premier immediatamente, quando sa benissimo che lei è impegnata in Calabria insieme al ministro Fitto per sottoscrivere con la Regione un accordo di programma con il quale vengono assegnati a quei territori ingenti risorse. Uno scivolone da cui De Luca può rialzarsi soltanto facendo un immediato passo indietro", ha commentato la senatrice di Fdi Ester Mieli.

"Perché Elly Schlein non condanna gli insulti del clown Vincenzo De Luca nei confronti del presidente Meloni? – ha domandato il vicecapogruppo vicario di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Manlio Messina – Dopo qualche ora, non abbiamo avuto ancora notizie dal segretario del Pd. Il governatore De Luca è un cafone, le sue parole non sono degne di un uomo che rappresenta le Istituzioni. Era già imbarazzante la pagliacciata di questa mattina, quando si è presentato sotto palazzo Chigi pretendendo di parlare ‘subito' con il presidente del Consiglio o con il ministro Fitto, nonostante sapesse benissimo che entrambi fossero in Calabria per sottoscrivere il patto di coesione con la Regione".

"Quello che il governo Meloni sta facendo per la nostra Nazione e in particolare per il sud è sotto gli occhi di tutti, tranne di uno a quanto pare – ha aggiunto – Forse sarebbe opportuno che De Luca mettesse il naso da clown e andasse in giro per farsi assumere in qualche circo. Sicuramente la Campania non merita di essere accostata a un individuo di così basso spessore umano e politico, si dimetta e chieda scusa al presidente Meloni per i gravissimi insulti".

"Mi sembra che il governatore campano De Luca abbia superato ogni limite col frasario odierno. Definire stronza la più alta carica di governo del Paese non valica solo il galateo ma una serie di altre cose che non compete a me suggerire ai titolari di altre ed alte cariche", ha detto Gianfranco Rotondi, presidente della ‘Dc con Rotondi'.

"Avanti così. Una giornata di ordinaria follia. Istituzioni che si sgretolano tra insulti, sceneggiate e provocazioni", ha scritto il leader di Azione, Carlo Calenda, commentando sui social lo scambio di accuse tra Meloni e De Luca e il ritiro delle dimissioni di Bandecchi.