Il ministero dell'Agricoltura va a Siracusa, per la mega expo del G7. E Lollobrigida alza le spese per le missioni dello staff La premier Meloni ha inaugurato l'expo "DiviNazione", la maxi fiera voluta da Francesco Lollobrigida, in parallelo al G7 dei ministri dell'Agricoltura. Per oltre una settimana, buona parte dello staff del ministero si trasferirà da Roma a Siracusa, sede dell'evento. Per questo motivo, alla vigilia dell'avvio della kermesse, Lollobrigida avrebbe aumentato in modo considerevole il fondo spese per le missioni del suo dicastero.

A cura di Marco Billeci

Benvenuti a Lolloland, la mega fiera del made in Italy, con cui il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida si è messo in testa l'ambizioso l'obiettivo di "stupire il mondo", in occasione del G7 del settore, a Siracusa. E in questo modo, puntellare il suo ruolo dentro il governo e in Fratelli d'Italia, indebolito da polemiche e gaffe. Proprio come nei grandi parchi a tema, anche l'Expo DiviNazione (questo l'altisonante nome della manifestazione) si è aperta con una grande parata a cui hanno preso parte 200 tra attori, performer, ballerini e artisti.

Tutto sotto gli occhi della premier Giorgia Meloni, arrivata a inaugurare la kermesse. Ma quanto accaduto è stato solo l'assaggio della mole di convegni, eventi, spettacoli che – dal 21 al 29 settembre- animeranno la gigantesca esposizione da 200 stand, sparsi per tutta l'isola di Ortigia. Relegando nell'ombra il vero cuore della questione, la riunione dei ministri del G7, chiamata ad affrontare i grandi problemi che affliggono il comparto agricolo, dal cambiamento climatico alle pandemie animali.

Girando tra i padiglioni dell'expo, Meloni ha dato la sua benedizione all'iniziativa di Lollobrigida, definita "molto bella e intelligente". E ha aggiunto che in questo modo si trasforma un formato normalmente blindato come quello del G7, in un evento che "i cittadini possono vivere" e che serve "anche far capire che da noi l'agroalimentare è una questione di popolo". Il ministro padrone di casa ha rilanciato, magnificando "una vetrina sulla qualità, sulle tecnologie, sull’innovazione, sul rispetto millenario per la natura, che hanno i nostri agricoltori e i nostri pescatori".

Nei prossimi giorni, sui palchi di "DiviNazione" sfilerà la squadra di governo, quasi al completo. Con loro, anche tanti nomi dello star system italiano, da Bruno Vespa al cantante Al Bano, fino alla ballerina Eleonora Abbagnato. Ci saranno gare di cavalli e sfilate di moda, dimostrazioni delle forze dell'ordine, piazze trasformate in campi di grano ed esibizioni di ogni genere. Oltre al programma ufficiale, si contano circa 120 iniziative parallele, preparate dalle tante realtà del settore agroalimentare presenti a Ortigia.

Il ministero trasferito a Siracusa

Nei giorni scorsi, autorevoli fonti del ministero dell'Agricoltura hanno assicurato a Fanpage.it che i costi diretti del dicastero per l'organizzazione del Lollo-show saranno contenuti, a soli circa 400mila euro. A questa cifra, va aggiunto il contributo versato dalla presidenza del Consiglio (si parla di oltre 500mila euro) e quelli delle istituzioni regionali e locali. Dal ministero, però, spiegano come l'investimento maggiore sarà garantito dalle aziende e gli altri soggetti privati, che hanno risposto alla chiamata di Lollobrigida. Secondo alcune indiscrezioni, la sola Coldiretti avrebbe previsto per la partecipazione all'expo, un esborso di circa un milione di euro.

Nelle ultime ore, tuttavia, sono emersi ulteriori dettagli, destinati a far salire il conto per le casse pubbliche. Va considerato, ad esempio, che per tutta la settimana dell'expo, una buona parte dello staff del ministero dell'Agricoltura sarà trasferito da Roma a Ortigia. Con i conseguenti costi di vitto, alloggio e altre indennità. Per questo motivo, si sussurra nei corridoi di via XX Settembre, Lollobrigida avrebbe fatto approvare un decreto che aumenta in maniera consistente il fondo ministeriale, destinato alle missioni istituzionali. Un incremento considerevole di spesa, di cui non c'era mai stato bisogno in situazioni analoghe, da ultimo in occasione del G20 dei ministri dell'Agricoltura nel 2021.

D'altra parte, da settimane, tutti i piani alti del dicastero sono mobilitati a tempo pieno per assicurare la riuscita dell'evento. A costo di dirottare tempo ed energie lontano dalle emergenze come la peste suina, il maltempo, la siccità o la lingua blu. il maltempo. Tutto passa in secondo piano, perché Lollobrigida ha bisogno di una prova di forza e stavolta non può fallire.